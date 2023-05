Un gros défi attend Laurent Batlles et l’ASSE au stade Michel d'Ornano, lors de la 37e journée contre le SM Caen, vendredi (20h45).

ASSE : Laurent Batlles veut remporter les deux derniers matchs

Officiellement assurée du maintien en Ligue 2, l’ASSE se déplace sur le terrain du SM Caen, vendredi soir. Comme l’AS Saint-Etienne, le Stade Malherbe n’a rien a perdre dans cette rencontre. L’équipe de Stéphane Moulin est 5e de Ligue 2 (avec 58 points) avant la réception des Verts, qui eux sont 9es avec 49 points.

Malgré cela, les Caennais n’ont pas du tout l’intention de se relâcher face aux Stéphanois. Le club normand vise la 4e place occupée le SC Bastia, avec seulement un point d’avance. Le SM Caen peut en effet profiter d’un faux pas des Bastiais pour les coiffer sur le fil. L’ASSE aussi veut finir le championnat le plus haut possible au classement. De plus, Laurent Batlles ne veut pas du tout gâcher la fin de la compétition, alors que des équipes jouent encore leur survie en Ligue 2. « Le maintien ne nous empêchera pas de respecter le championnat en voulant gagner nos dernières rencontres », a-t-il déclaré après la victoire de son équipe sur l’US Quevilly-Rouen (4-2).

Anthony Mandrea : « Confirmer qu’on est l’une des meilleures équipes à domicile »

À Caen, c’est le gardien de but Anthony Mandrea qui a lancé un double défi aux Verts. Il vise deux objectifs : l’un collectif et l’autre individuel, lors des deux derniers matchs de la saison, à commencer par celui contre l’ASSE, dans quatre jours. « Contre Saint-Etienne, on devra confirmer qu’on est l’une des meilleures équipes à domicile […] » a-t-il prévenu dans Ouest-France.

Sur le plan personnel, le dernier rempart du SM Caen « aimerait terminer la saison à 10 clean sheet ». Il en est à 8 après 36 journées. C’est un gros défi pour le portier de 26 ans, quant on sait que l’ASSE a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 15 derniers matches en Ligue 2.