Annoncé sur le départ depuis la manifestation de colère des supporters, Marco Verratti pourrait bien quitter les rangs du PSG, mais à une seule condition.

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2012 et un transfert en provenance de la Serie B italienne, précisément de Delfino Pescara contre un chèque de 12 millions d’euros, Marco Verratti aimerait changer d’air à la faveur du prochain mercato estival. « L’Italien, lassé de l’environnement autour du PSG et des difficultés internes depuis le départ de certains joueurs dont il était très proche, souhaite se lancer dans un nouveau projet », assure le quotidien L’Équipe, qui précise toutefois que « si Luis Campos s’est montré ouvert à un départ, Nasser Al-Khelaïfi est beaucoup plus fermé. » Pour autant, le président du Paris SG pourrait considérer sa proximité avec le milieu de terrain et lui délivrer un bon de sortie, mais pas pour rejoindre n’importe quel club.

Mercato PSG : Marco Verratti interdit de penser au Real Madrid

En effet, L’Équipe explique que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne souhaiteraient pas voir Marco Verratti aller renforcer un grand d’Espagne, notamment le Real Madrid, potentiellement intéressé par l’intermédiaire de l’entraîneur Carlo Ancelotti, en raison des relations tendues entre les deux formations. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le compatriote de Gianluigi Donnarumma a récemment été évoqué du côté d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, avec un salaire fou de 50 millions d’euros par saison.

Cependant, le Petit Hibou ne fait pas de la destination saoudienne son plan A. À 30 ans, Marco Verratti pourrait découvrir le Championnat d’élite de son pays puisque la Juventus Turin, qui le voulait avant qu’il ne signe au PSG il y a 11 ans, et l’Inter Milan seraient également à ses trousses. Le média sportif indique toutefois que les deux clubs italiens « attendent d’en savoir plus sur leur classement final en Serie A pour connaître leur situation budgétaire. » À l’instar de Lionel Messi, en fin de contrat en juin, Presnel Kimpembe et Neymar Jr, Marco Verratti pourrait lui aussi réclamer un ticket de sortie à Nasser Al-Khelaïfi à la fin de la saison en cours.