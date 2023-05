À quelques semaines de l’ouverture du mercato d’été, le PSG a d’ores et déjà bouclé sa première signature. Un joueur qui pourrait déjà prendre son envol.

Hugo Ekitike définitivement transféré au PSG

Après la 36e journée de Ligue 1 et sa victoire sur le terrain de l’AJ Auxerre (2-1), le Paris Saint-Germain est désormais assuré de terminer dans les deux premières places du championnat. L’Olympique de Marseille s’étant fait piéger par le LOSC au stade Pierre Mauroy (2-1). Un classement suffisant pour garantir au PSG sa première signature pour le prochain mercato estival. En effet, selon son accord signé avec le Stade de Reims l’été dernier, le prêt de l’attaquant Hugo Ekitike devait se transformer en un transfert définitif si le club de la capitale française bouclait la saison 2022-2023 dans les deux premières places du championnat.

Premier de Ligue 1 avec 84 points, soit 6 points de plus que son dauphin le RC Lens, le PSG est assuré de finir champion ou vice-champion de France au terme de cet exercice. Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, va donc signer un chèque de 35 millions d’euros pour entériner cette opération. Pour autant, Hugo Ekitike pourrait déjà faire ses valises et quitter le PSG cet été.

Mercato PSG : Vers un prêt de Hugo Ekitike en Allemagne ?

Recruté pour occuper le poste de numéro 9 aux côtés de Kylian Mbappé, Hugo Ekitike n’est pas parvenu à tirer son épingle du jeu. En 31 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 20 ans a inscrit seulement 4 buts et délivré 4 passes décisives. Un bilan trop maigre pour postuler à un poste de titulaire au sein d’une équipe comme le PSG.

Selon certaines sources proches du club, Luis Campos réfléchirait à la possibilité de prêter l’international espoir français pour lui permettre d’avoir plus de temps et s’aguerrir avant de revenir s’imposer à Paris. Et d’après les informations du journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport Germany, l’Eintracht Francfort serait très intéressé par le profil du natif de Reims.

À l’instar de son coéquipier El Chadaille Bitshiabu, Ekitike est perçu par le club allemand comme un grand espoir du football et aimerait avoir les deux joueurs dans ses rangs pour la saison prochaine. Reste donc à savoir ce que décidera le PSG dans ce dossier.