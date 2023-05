Auteur d'une excellente saison sous l'impulsion de Paulo Fonseca, une pépite du LOSC est surveillée de près par Manchester United.

Lucas Chevalier, l'éclosion d'un futur grand au LOSC

Le 10 septembre dernier, le championnat de France faisait la connaissance d'un jeune gardien, âgé de 20 ans, nommé Lucas Chevalier. Pour sa première apparition en Ligue 1, le portier formé à Lille est confronté à l'un des contextes les plus bouillants dans l'Hexagone, à savoir le Stade Vélodrome. Ce soir-là, le LOSC affronte l'OM, et ne fait pas office de favori au vue de la dynamique marseillaise.

Toutefois, pour un jeune joueur comme Lucas Chevalier, ce genre de match est le meilleur moyen pour commencer à se faire un nom, et le gardien des Dogues l'a parfaitement compris. Auteur d'un match plus que brillant malgré la défaite (2-1), le portier du LOSC a assuré sa place de titulaire, et continue de rayonner dans la cage lilloise à l'heure actuelle. Grand artisan de la 5e place occupée par le LOSC, le gardien aujourd'hui âgé de 21 ans fait partie des candidats en course pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1.

Manchester United surveille Lucas Chevalier

Il n'y a pas qu'en Ligue 1 que Lucas Chevalier a réussi à impressionner tout son monde. En effet, d'après les informations révélées par Ignazio Genuardi, le portier du LOSC aurait également tapé dans l'oeil des recruteurs de Manchester United. Le club mancunien est intéressé par le petit protégé de Paulo Fonseca, et ses performances sont scrutées de près.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Dogues, le gardien lillois ne semble pas envisager un départ à l'heure actuelle, mais il n'est pas impossible qu'une grosse offre atterrit sur la table d'Olivier Létang lors du mercato estival. Reste à savoir ce que les dirigeants décideront concernant l'avenir de leur jeune prodige.