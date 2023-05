Annoncé comme le favori pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, José Mourinho a fait l’objet d’une annonce officielle de la part de l’AS Rome.

Le PSG vise José Mourinho pour l'après-Christophe Galtier

À la recherche d’un nouvel entraîneur pour se séparer de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs options pour la saison prochaine. Si Zinédine Zidane reste le grand rêve du Qatar, José Mourinho serait à ce jour en pôle position pour prendre les rênes de l’équipe parisienne. D’après la presse italienne, Luis Campos, le conseiller football du PSG, aimerait voir son compatriote prendre la place de Galtier et aurait déjà entamé des négociations avec son entourage dans ce sens.

Une idée qui ne déplairait pas forcément au technicien portugais qui ambitionnerait d’offrir au Paris SG sa première Ligue des Champions. Calciomercato indique donc que le club de la capitale française attendrait la fin de saison pour contacter directement la directement de l’AS Rome et évoquer un transfert de Mourinho. Mais le club romain assure que déloger son entraîneur ne sera pas chose facile.

Mercato PSG : La Roma veut garder José Mourinho

Un an après avoir remporté la Ligue Europa Conférence avec l’AS Rome, José Mourinho est également en lice pour décrocher la Ligue Europa avec les Giallorossi. Un bilan très positif en seulement deux saisons et qui pousse les dirigeants de la Roma à vouloir poursuivre l’aventure avec l’ancien coach du Real Madrid, Chelsea, Inter Milan, Manchester United, Tottenham et du FC Porto. En marge du match nul contre la Salernitana (2-2), lundi soir, le directeur général du club romain, Thiago Pinto, a fait le point sur la situation de Mourinho.

« Nous sommes fiers du leadership de José Mourinho. Nous espérons qu’après la finale, il n’y aura plus de critiques, car cela signifiera que nous aurons gagné. Il y a tellement de choses qui se disent. Si c’était vrai, nous ne pourrions pas vivre ensemble tous les jours. Pour ce qui est de l’avenir, il y a des moments et des lieux propices pour en parler, aujourd’hui ce n’est pas le cas », a déclaré le dirigeant italien au micro de DAZN. Le PSG est donc prévenu.