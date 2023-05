Lassé des insultes racistes, Vinicius Jr pourrait quitter le Real Madrid et le PSG serait intéressé. Son entraîneur Carlo Ancelotti a évoqué sa situation.

Victime de nouvelles insultes racistes lors d’un match contre Valence, Vinicius Jr a laissé entendre qu’il pourrait quitter les rangs du Real Madrid et de l’Espagne lors du prochain mercato estival. « Le Championnat, qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi, appartient maintenant aux racistes (…) Mais je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici », a écrit l’attaquant de 22 ans sur Twitter.

D’après le quotidien catalan Sport, si les dirigeants madrilènes décidaient d'accepter un départ de Vinicius Jr, le Paris Saint-Germain serait en première ligne pour le récupérer contre un autre chèque record après Neymar et Kylian Mbappé en août 2017. Face à la presse ce mardi, l’entraîneur des Merengues a tenté de calmer les craintes des supporters sur ce sujet.

Mercato PSG : Vinicius Jr ne compte pas quitter le Real Madrid

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United serait également positionné pour attirer Vinicius Jr en cas de départ du Real Madrid. Alors que le compatriote de Marquinhos dispose d’une clause libératoire de 1 milliard d’euros, les Red Devils seraient disposés à mettre sur la table des négociations entre 250 et 300 millions d’euros pour Vinicius Jr, selon les informations de l’expert en transferts François Gallardo. Qu’à cela ne tienne. Selon les propos de Carlo Ancelotti, le Real Madrid et son numéro 20 ne songeraient pas encore à une séparation.

« Je ne crois pas qu’il pense à quitter l’Espagne, il aime le football et le Real Madrid. Son amour pour le club est énorme et il veut faire sa carrière ici. J’ai parlé avec lui, il est très triste. Mais il sait qu’il a le soutien de tout le monde, pas uniquement du Real Madrid. Il a reçu un soutien inconditionnel, même de la part de rivaux », a déclaré le technicien italien avant d’ajouter : « je ne pense pas qu’il pense à quitter ce pays, il aime beaucoup le Real Madrid. Pour moi, ce n’est pas quelque chose qui est dans sa tête en ce moment. » Le PSG est donc prévenu.