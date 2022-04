Angers SCO Mercato : Un défenseur angevin se dirige vers le SM Caen

Publié par Jules le 13 avril 2022 à 14:06

Angers SCO Mercato : Alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat du côté du SCO, l'un d'eux aurait déjà trouvé un club en Ligue 2.

Angers SCO Mercato : Un défenseur central devrait signer au SM Caen

Plusieurs joueurs arrivent au terme de leur contrat en juin prochain. Parmi les joueurs de l' Angers SCO dont le contrat s'achève dans quelques semaines, on retrouve des cadres du vestiaire comme Vincent Manceau, Ismaël Traoré, Thomas Mangani ou encore Romain Thomas. C'est ce dernier qui aurait d'ores et déjà trouvé une porte de sortie pour cet été. En effet, à en croire Le 10 Sport, le défenseur central de 33 ans pourrait rallier la Ligue 2 dans les prochaines semaines pour signer un contrat avec le SM Caen.

Titulaire dans le système de Gérald Baticle, cette saison, Romain Thomas ne s'est pourtant toujours pas vu proposer de prolongation par Angers et commence à réfléchir à son avenir. La dynamique actuelle concernant l'ancien brestois laisse présager un départ en juin et le SM Caen ne voudrait pas laisser passer sa chance de renforcer son secteur défensif à moindre coût cet été, pour tenter d'obtenir sa promotion en Ligue 1 dès la saison prochaine.

Angers SCO Mercato : Romain Thomas connaît bien Stéphane Moulin

Ce probable transfert pourrait être largement facilité par la proximité entre le coach de Malherbe et le défenseur scoïste. En effet, Stéphane Moulin actuel coach du SM Caen a passé 9 ans sur le banc d' Angers et connaît donc très bien Romain Thomas, arrivé en 2013 au SCO. Les deux hommes, qui se sont côtoyés pendant plusieurs années se connaissent bien et semblent s'apprécier, ce qui donne une cartouche en plus à Caen dans ce dossier.

Du côté d' Angers, alors que le club s'apprête à perdre plusieurs joueurs, dont sa pépite Mohamed Ali-Cho, les Angevins risquent de devoir faire un gros mercato cet été afin d'éviter une nouvelle saison galère comme ça a été le cas durant presque toute la seconde partie du saison. Des départs, mais aussi des arrivées sont à prévoir pour les Scoïstes durant la prochaine fenêtre des transferts.