RC Strasbourg : Le coup de gueule de Dimitri Liénard sur l'arbitrage

Publié par Enzo Vidy le 24 octobre 2022 à 20:34

Après le match nul spectaculaire entre le Toulouse FC et le RC Strasbourg, Dimitri Liénard n'a pas mâché ses mots concernant l'arbitrage du jour au Stadium.

Toulouse FC-RC Strasbourg : Un match nul qui n'arrange pas le RCSA

18e du championnat au coup d'envoi de la rencontre, les hommes de Julien Stéphan devaient impérativement s'imposer à Toulouse pour relever la tête après la défaite subie à domicile le week-end dernier face au LOSC, 3-0. Les Strasbourgeois vont dans un premier temps gêner les Toulousains à la relance, et se montrer dangereux, avant de se faire surprendre par les hommes de Philippe Montanier juste avant la mi-temps, à la 44e minute, grâce à Anthony Rouault. En seconde période, le Téfécé continu d'attaquer et parvient rapidement à doubler la mise dès la 55e minute par l'intermédiaire de Brecht Dejaegere portant le score à 2-0 pour le Toulouse FC.

L'entraîneur du RCSA décide d'opérer trois changements d'un coup avec notamment l'entrée de Lebo Mothiba à la 60e minute, qui va réduire le score cinq minutes seulement après son entrée en jeu et permet au Strasbourgeois de revenir dans la partie. À 20 minutes de la fin du match, la rencontre bascule avec un penalty accordé au RCSA et un second carton jaune synonyme d'explusion pour le défenseur toulousain Rasmus Nicolaisen.

Si Kevin Gameiro va voir sa tentative repoussée par Maxime Dupe, il va parvenir à reprendre le ballon pour le pousser au fond des filets et permettre au RC Strasbourg de revenir à 2-2. La fin de match est agitée, et dans les derniers instants, après un contact dans la surface de réparation toulousaine, l'arbitre est appelé par le VAR, mais décide finalement de ne pas accorder le penalty au RCSA qui semblait pourtant justifier. Le score n'évoluera plus, et le RC Strasbourg continue de flirter avec la zone de relégation. Après le match nul spectaculaire entre le Toulouse FC et le RCSA, Dimitri Liénard n'a pas mâché ses mots concernant l'arbitrage du jour au Stadium.

RC Strasbourg : Le coup de gueule de Dimitri Liénard sur l'arbitrage

Comme chaque week-end depuis le début de la saison, l'arbitrage fait encore beaucoup parler lors de cette 12e journée de Ligue 1. Hier à Toulouse, le RCSA aurait certainement dû obtenir un penalty dans les arrêts de jeu après un contact dans la surface du Téfécé. Appelé par le VAR pour aller vérifier, l'arbitre de la rencontre, Jérémy Stinat, n'a finalement pas accordé le penalty aux Alsaciens. En zone mixte à l'issue de la rencontre, le milieu de terrain du RC Strasbourg, Dimitri Liénard, n'a pas caché sa frustration et a tenu des propos forts sur l'arbitrage depuis le début de la saison.

"On ne peut pas continuer dans ces conditions-là sinon il va falloir changer de championnat. On en a ras-le-bol ! Ils doivent l’entendre aussi ça ! Je suis bien content que le président de Reimsl’ait fait mais il faut que ce soit tout le football français… Ils commencent à nous taper sur le cerveau !"

Si la commission de discipline n'a pas encore réagi après les propos du joueur strasbourgeois, nul doute qu'elle devrait le faire rapidement et il n'est pas impossible que Dimitri Liénard écope d'une grosse sanction après son discours d'hier après-midi.