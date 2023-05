Assuré du maintien, Clermont Foot se projette vers la saison prochaine. Cela est confirmé par la signature d’un jeune joueur à fort potentiel, ce mercredi.

Mercato : Matys Donavin signe son 1er contrat pro à Clermont Foot

Promu en Ligue 1 en mai 2021, pour la première fois de son histoire, Clermont Foot reste dans l’élite. Le club auvergnat a assuré son maintien plusieurs semaines avant la fin du championnat. Les Clermontois sont 8es au classement avant les deux derniers matchs de la saison. Ils ont donc fait bien mieux que lors de leur première saison en Ligue 1 qu’ils avaient terminé à la 17e place. L’équipe de Pascal Gastien va donc vivre un troisième exercice consécutif dans l’élite en 2023-2024.

En attendant de renforcer son équipe première par des joueurs d’expérience, aguerris au haut niveau, la direction de Clermont Foot a promu Matys Donavin (16 ans). Ce dernier est une pépite arrivée à l’Académie du club en juillet 2021, en provenance de Saint-Priest. Le président Ahmet Schaefer lui a offert un premier contrat professionnel, ce mercredi 24 mai. Le jeune défenseur central a signé un bail des trois ans qui le lie à CF63 jusqu’en 2026.

Clermont Foot Mercato : Donavin impatient d'intégrer le groupe professionnel

Sébastien Mazeyrat, responsable du centre de formation de Clermont Foot, apprécie le talent et décrit les qualités techniques du néo-professionnel : « Matys Donavin est un arrière central gaucher. C’est un vrai défenseur qui aime défendre, mais qui a également une très bonne qualité de relance. C’est un joueur complet, un profil assez recherché. » Quant au joueur très prometteur, il se réjouit de franchir un autre palier au sein de son club formateur : « C’est une grande fierté de signer mon 1er contrat professionnel dans mon club formateur. Je remercie le club pour la confiance qu’il m’a accordée. Maintenant, l’objectif numéro 1 est de me rétablir et d’intégrer le groupe professionnel le plus vite possible. »

Pour mémoire, Matys Donavin a été surclassé depuis l’âge de 15 ans, d’abord avec les U17, puis avec les U19 cette saison. Il était en pleine progression quand il a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou, à l’entraînement en mars 2023. À cause de cette vilaine blessure, la saison du jeune joueur s’est arrêtée prématurément. Son retour à la compétition est prévu en septembre prochain.