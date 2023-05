Désireux de découvrir un nouveau projet après six saisons passées sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva se rapprocherait du PSG.

Avec le départ à venir de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain a fait de Bernardo Silva sa grande priorité pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain offensif de 28 ans veut s’offrir un nouveau challenge avant d’aller terminer sa carrière dans son club formateur, le Benfica Lisbonne.

Annoncé au FC Barcelone, l’international portugais pourrait finalement rejoindre les rangs du Paris SG lors du prochain mercato estival. Et aux dernières nouvelles, l’arrivée de Bernardo Silva chez les Rouge et Bleu se confirmerait de plus en plus.

Mercato PSG : Bernardo Silva tient une offre du Paris SG

Luis Campos se rapproche de son objectif avec Bernardo Silva. En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le journaliste Matteo Moretto, le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait déjà fait une offre au milieu de terrain de Manchester City. Toutefois, le protégé de Pep Guardiola voudrait attendre la fin de saison avant de prendre une décision concernant son avenir. De son côté, le quotidien Le Parisien assure que l’affaire est en bonne voie pour le PSG.

« Les départs de Messi, et peut-être celui de Neymar, vont dégonfler la masse salariale et offrir une grande liberté d’action. L’arrivée de Milan Skriniar est acquise, celle de Bernardo Silva en bonne voie, Harry Kane reste dans le viseur », explique le journal régional. Pour rappel, Manchester City réclamerait entre 80 et 90 millions d’euros pour laisser filer le compatriote de Cristiano Ronaldo. L’entraîneur des Cityzens étant intéressé par le profil de Marco Verratti pour remplacer Ilkay Gündogan, dont le contrat expire le 30 juin prochain, les deux clubs pourraient également songer à un deal incluant un échange de bons procédés dans les semaines à venir.