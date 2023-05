À deux jours du choc entre le SM Caen et Saint-Etienne à Michel-d'Ornano, un coup dur est officiellement confirmé pour l'ASSE.

Caen-ASSE : Un dernier gros choc pour Saint-Etienne

Présent dans la première partie de tableau après avoir passé une bonne partie de saison dans la zone de relégation, l'ASSE a l'occasion de bien finir le championnat. Vendredi soir, c'est sur la pelouse du stade Michel d'Ornano que les hommes de Laurent Batlles ont rendez-vous face au Stade Malherbe de Caen, et le match sera loin d'être simple. En effet, Caen est tout simplement la deuxième meilleure équipe de Ligue 2 à domicile avec 38 point pris sur 54 possibles, et il est fort à parier que les Normands voudront finir en beauté devant leur public.

Côté Stéphanois, maintenant que le maintien est assuré, il y a la volonté de vouloir gratter des places au classement, et il est encore possible de pouvoir prétendre à finir dans le top 6 à l'issue de l'exercice. Pour cela, il faudra impérativement s'imposer lors des deux derniers matchs, tout en espérant des faux pas de la part des concurrents.

L'ASSE va devoir affronter la furia normande à Michel d'Ornano

En plus de l'adversité qui sera élevée, l'ASSE va devoir évoluer dans une ambiance des grands soir à Michel d'Ornano. En effet, d'après les informations de Ouest-France, la rencontre entre le SM Caen et l'ASSE se jouera à guichets fermés vendredi soir, dans un stade où plus de 20 000 seront présentes pour aider les Caennais à aller chercher un nouveau succès à domicile.

Cela est assez rare pour être souligné, car ce sera seulement la deuxième fois cette saison que Michel d'Ornano fera le plein, après la réception du Havre où les Normands s'étaient inclinés 2-1 le 29 avril dernier.