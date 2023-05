Alexandre Lacazette, capitaine de l’OL, a répondu à l’appel du pied de Samuel Umtiti, sur un éventuel retour du défenseur à Lyon.

Mercato OL : Lacazette rêve de rejouer avec Samuel Umtiti à Lyon

En difficulté au Barcelone et prêté une saison à Lecce en Italie l’été dernier, Samuel Umtiti (29 ans) cherche un club où rebondir, Xavi ne comptant pas sur lui en Catalogne. Interrogé sur son avenir après une saison réussie en Serie A, le défenseur central a fait un appel du pied à l’OL, le club où il été formé avant son départ en Espagne.

Il a dévoilé son intention de revenir jouer à Lyon avec ses anciens coéquipiers, notamment avec Alexandre Lacazette. « Dernièrement, on en parlait qu’on aimerait rejouer ensemble avant la fin de ma carrière », a-t-il fait savoir, tout en précisant : « c’est trop tôt pour en parler, mais […] » Alors que Jérome Boateng est en fin de contrat et se dirige vers un départ libre, le retour de Samuel Umtiti à l’Olympique Lyonnais serait une bonne nouvelle pour Laurent Blanc qui a besoin de joueurs expérimentés en défense pour épauler Castello Lukeba (20 ans), Sinaly Diomandé (22 ans) ou encore Saëd Kumbedi (18 ans).

Interrogé à son tour sur la déclaration de son ancien coéquipier, Alexandre Lacazette (32 ans) n’est pas non plus contre un retour de Samuel Umtiti. « Oui, c'est un rêve de rejouer avec lui », a répondu le buteur de l’OL en conférence de presse. Il a démontré à tout le monde qu’il était de retour. S'il choisit à Lyon, tant mieux pour moi et le club et sinon on verra dans le futur. » Toutefois, le capitaine avoue qu'il ne sait pas encore « à qui en parler pour le moment », du fait que John Textor est en train de recomposer l'organigramme du club.

Lacazette, Tolisso, Lopes et Umtiti réunis à l'Olympique Lyonnais ?

Outre Alexandre Lacazette, revenu cette saison à Lyon après cinq ans à Arsenal, Samuel Umtiti a aussi joué avec Corentin Tolisso (28 ans), lui aussi rentré du Bayern Munich où a évolué de 2017 à 2022. L'ancien Tricolore (31 sélections) pourrait également retrouver Anthony Lopes (32 ans), tous formés à l’Académie du club lyonnais. sous l’ère Jean-Michel Aulas.