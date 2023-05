Cible de la Juventus, Igor Tudor va-t-il quitter l’OM cet été ? Le Croate compte rencontrer sa direction afin de faire le point sur son avenir.

Mercato OM : Igor Tudor a toujours le soutien de sa direction

Après son fiasco européen lors de la première partie de saison et la terrible défaite contre Annecy en quart de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille est en passe de rater son objectif final, celui de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. En effet, à deux journées de la fin du championnat, l’OM compte cinq points de retard sur le RC Lens et n’a plus son destin en main.

Sauf un effondrement des Sang et Or, le club phocéen terminera à la 3e place et passera par les barrages d’accession à la Ligue des champions. Cette situation ne plait pas à la direction marseillaise et pourrait couter cher à Igor Tudor. Ce dernier est de plus en plus contesté pour ses choix sportifs. Son entêtement avec certains du club, comme Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi, relégués au rang de remplaçant, commence à agacer les supporters.

Même s’il assume ses décisions, le technicien croate s’est visiblement mis à doute une partie de son vestiaire. Cette situation tendue va-t-elle précipiter son départ ? Interrogé en conférence de presse, le principal concerné assure qu’il conserve jusqu’ici le soutien sans faille de sa direction. « Nous avons un rapport sincère et une belle relation. Honnêtement, je pense que je n’ai jamais eu ce genre de rapports dans les clubs où j’étais avant. Sur les choses que je dois gérer, j’ai un soutien à 100%. Ils croient en ce que je fais, ce qui est rare. Ce sont des dirigeants de haut niveau », a-t-il indiqué.

Igor Tudor va bientôt rencontrer sa direction

Cependant, certaines sources affirment que la Juventus est très intéressée par ses services. Le club italien envisage de recruter un nouvel entraîneur après une saison décevante, et Igor Tudor figurerait en bonne place sur la liste des potentiels candidats à la succession de Massimiliano Allegri. Cette nouvelle a amplifié le doute concernant l'avenir d’Igor Tudor.

D’ailleurs, l’ancien entraîneur du Hellas n’a pas écarté l’idée de revenir à la Juventus. Igor Tudor a indiqué qu’il compte bien rencontrer sa direction afin de faire le point sur son avenir. « Ce sont des questions internes qu’on verra avec les dirigeants. Peut-être qu’on aura un échange la semaine prochaine », a-t-il lancé.

Ce rendez-vous sera sans doute l'occasion pour Igor Tudor et les dirigeants marseillais de discuter de divers aspects, notamment des performances de l'équipe, les objectifs et les perspectives d'avenir. La question de l'intérêt supposé de la Juventus sera très probablement évoquée lors de cette réunion. Il n’y’a donc aucune conclusion à tirer pour l’instant, tout reste possible pour son avenir.