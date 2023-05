Et si le PSG changeait finalement d’avis pour Lionel Messi et Neymar ? En quête d’un nouveau coach, le Paris SG viserait un ancien mentor des deux stars.

Tôt dans la journée, L’Équipe a annoncé qu’en dehors des pistes menant à Zinédine Zidane, José Mourinho et Thiago Motta, le Paris Saint-Germain penserait aussi à Marcelo Gallardo (sans club depuis décembre 2021) et Abel Pereira (sous contrat à Palmeiras jusqu’en 2024). De son côté, RMC Sport assure que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar seraient aussi séduits par le travail de Xavi Alonso sur le banc du Bayer Leverkusen. Mais l’ancien milieu de terrain du Real Madrid rêve de la place de Carlo Ancelotti et donc serait difficile à convaincre pour le Paris SG. Qu’à cela ne tienne. En quête d’un nouvel entraîneur, le PSG pourrait confier le poste à un ancien mentor de Lionel Messi et Neymar.

Mercato PSG : Luis Enrique priorité pour remplacer Christophe Galtier

En effet, selon les informations relayées ce jeudi après-midi par le journal Le Parisien, la direction du Paris Saint-Germain ferait désormais de Luis Enrique sa priorité pour succéder à Christophe Galtier. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la tête de la sélection d’Espagne en décembre passé, le technicien de 53 ans présente l'avantage de connaître les grandes soirées de Ligue des Champions après avoir remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017.

Son arrivée sur le banc pourrait donc convaincre ses anciens protégés Lionel Messi et Neymar Jr de rester à Paris. Mais selon le journaliste italien Ignazio Genuardi, sondé par le Paris SG et Tottenham au cours des dernières semaines, Luis Enrique réclamerait un salaire annuel de 10 millions d’euros, hors bonus. Un montant qui pourrait s'avérer rédhibitoire concernant le technicien espagnol, qui figure aussi sur la short-list du SSC Naples.