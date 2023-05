Ayant lancé son mercato, l’ASSE est en passe de recevoir la réponse de Jean-Philippe Krasso. Quant au dossier Niels Nkounkou, il se compliquerait.

Mercato ASSE : La réponse de Jean-Philippe Krasso serait imminente

Pour partir du bon pied la saison prochaine, l’ASSE doit réussir son mercato estival. Et les deux dossiers prioritaires de cet été sont ceux de Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou. L’attaquant Ivoirien (16 buts et 10 passes décisives) et le piston gauche prêté par Everton à la mi-janvier (6 buts et 7 passes décisives en 18 matchs) sont en fin de contrat en juin. Désireux de garder les deux joueurs décisifs pour jouer crânement la remontée en Ligue 1, la saison prochaine, la direction de l’AS Saint-Etienne a proposé une prolongation de contrat à son buteur. Il s’agit d’une nouvelle offre jugée « conséquente » et conforme au nouveau statut du N°17 stéphanois. Cependant, Jean-Philippe Krasso n’a toujours pas donné sa réponse. Elle serait imminente selon Le Progrès. En tout cas l'ASSE espère le voir rempiler sous le maillot vert.

Mercato : Niels Nkounkou vendu par l'ASSE dans la foulée de son transfert ?

Pour le défenseur de 22 ans, les dirigeants ligériens s’activent pour réunir les 2 M€ exigés par le club de Premier League, pour lever l’option d’achat assortie à son prêt. Grâce au transfert définitif de Mahdi Camara au Stade Brestois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo devraient investir le montant de la transaction dans le transfert de Niels Nkounkou. Toutefois, Le Progrès est venu jeter un coup de froid sur le dossier. A en croire le quotidien régional, l’ASSE va certes acheter le joueur formé à l’OM, mais devrait le transférer dans la foulée pour renflouer ses caisses.

« Si les Verts vont lever l’option d’achat pour s’attacher définitivement les services du piston gauche, ce dernier devrait être aussitôt revendu », a fait savoir la source. D’après les arguments du média, Niels Nkounkou « vise plus haut et dispose de plusieurs touches très sérieuses dans des clubs de première division ». Quant à l’ASSE, elle « espère doubler sa mise dans cette opération » et « se servira de cet argent pour financer une partie de son mercato » selon le journal.