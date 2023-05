Igor Tudor pourrait devenir l’autre joli coup de Pablo Longoria, président de l’OM. Une belle somme d’argent s'apprête à tomber dans les caisses.

Au départ de Jorge Sampaoli du banc de l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière, les supporters du club phocéen ont été pris de panique, ne sachant pas qui dirigerait leur club cette saison. Pablo Longoria n’a montré aucun signe de ce type. Il a nommé assez rapidement Igor Tudor qui après des débuts timides va montrer une certaine capacité à diriger un projet important.

Mercato : Igor Tudor pourrait rapporter de l'argent avec son départ

L'entraîneur croate sera rapidement adopté par le public marseillais avant que son inexpérience du haut niveau ne vienne détruire tout le travail qu’il a accompli tout au long de la saison. Décrié par les supporters marseillais pour son mépris affiché, notamment à l'encontre de Dimitri Payet, l’avenir s’est obscurci pour l’entraîneur qui devait qualifier l’OM directement à la prochaine Ligue des Champions.

Face à la grogne montante au fur et à mesure que l’OM lâche des points (face au RC Lens 2-1 puis face au LOSC 2-1), la contestation contre Igor Tudor monte chez les supporters. C’est dans cette ambiance incertaine autour de l’avenir de l’entraîneur de 45 ans qu'un intérêt de la Juventus a fait son apparition. Selon la presse italienne, la Vieille Dame pense au coach marseillais pour la saison prochaine.

La presse italienne et française annonce ce matin qu'Igor Tudor a déjà pris la décision de partir de l’OM à la fin de la saison. Interrogé par Le Phocéen, Pablo Longoria a affiché sa position en ce qui concerne l’avenir de son entraîneur. Celui-ci est engagé avec le club olympien et devrait donc a priori rester à son poste la saison prochaine. « Il n’y a pas de débat », a-t-il lâché sans la moindre hésitation.

Sauf qu’un club responsable, et encore plus l’Olympique de Marseille, ne peut se permettre de garder sur son banc un entraîneur qui ne souhaite pas rester. La relation entre le public et celui-ci rendrait l’environnement peut viable. Mais cette position de fermeté affichée par le dirigeant marseillais peut passer un autre message disant que le départ d'Igor Tudor vers la Juventus ne se fera pas gratuitement. Le club italien pourrait devoir racheter la dernière année de contrat de l’entraîneur croate et c’est là que son départ sera un joli coup pour l’OM qui va pouvoir encaisser près de 4 millions d’euros.