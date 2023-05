La direction de l’OGC Nice compte attirer un entraîneur chevronné pour succéder à Didier Digard. Mais sa cible prioritaire se complique.

Mercato OGC Nice : Graham Potter, la priorité pour succéder à Digard

Après le limogeage de Lucien Favre en janvier dernier, les dirigeants de l’OGC Nice ont décidé de confier les rênes de l’équipe première à Didier Digard. Promu, l’entraîneur intérimaire a rapidement montré une certaine capacité à diriger un projet important. Sous ses ordres, les Aiglons vont rapidement retrouver des couleurs en enchaînant des résultats positifs.

Après des débuts réussis sur le banc de l’OGC Nice, Didier Digard sera alors conforté dans ses fonctions par sa direction avant que son manque d’expérience vienne compromettre tout le travail accompli depuis sa nomination. Battu à Strasbourg (2-0), puis tenu en échec face à Toulouse (0-0), le club azuréen est retombé à la 10e place de Ligue 1, bien loin des places européennes.

Entre la terrible élimination face au FC Bâle en quart de finale de la Ligue Europa Conférence et les résultats décevants en championnat, l’OGC Nice est en train de rater sa fin de saison. Cette situation risque de coûter cher à Didier Digard, qui ne sera sans doute pas conservé au terme de l’exercice. Les dirigeants d'INEOS ont déjà établi une liste de candidats potentiels pour le remplacer. Et la piste prioritaire mènerait à Graham Potter, l’ancien entraîneur de Chelsea.

Graham Potter pas réceptif au projet niçois

Il faut dire que Jim Ratcliffe et INEOS aimeraient installer un anglophone sur le banc de l’OGC Nice la saison prochaine. Le technicien britannique coche cette case et à l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ des Blues. Son expertise tactique et son expérience du haut niveau en font un choix solide. Graham Potter pourrait débarquer au Gym avec des idées novatrices.

Les deux parties se seraient même déjà rencontrées à plusieurs reprises en vue de trouver un terrain d’entente pour son arrivée en Ligue 1. Mais selon les dernières informations dévoilées par The Telegraph, Graham Potter ne se montre pas réceptif à l’offre de l'OGC Nice. Et pour cause, le technicien de 48 ans préférerait un projet sportif différent avec des ambitions plus élevées que ce que l'OGC Nice lui propose.

Son refus semble motivé par divers facteurs, tels que ses ambitions personnelles, le projet sportif proposé et les circonstances individuelles. Quoi qu’il en soit, la direction de l’OGC Nice devrait se tourner vers d’autres cibles pour succéder à Didier Digard la saison prochaine. Les noms de Franck Haise (Lens), Régis Le Bris (Lorient), Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise), Roberto De Zerbi (Brighton) ou encore Thiago Motta (Bologne) ont circulé ces derniers jours dans les coursives de l’Allianz Riviera.