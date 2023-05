À la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Didier Digard, l’OGC Nice serait intéressé par Graham Potter, libre depuis son départ de Chelsea.

Désormais largué dans la course à l’Europe, l’OGC Nice cherche un nouvel entraîneur plus réputé pour mettre un terme à l’intérim de Didier Digard. Ces derniers jours, les Aiglons ont multiplié les pistes pour tenter de dénicher l’oiseau rare. De Roberto De Zerbi (Brighton) en passant par Thiago Motta (Bologne), Franck Haise (Lens) ou encore Régis Le Bris (Lorient), les dirigeants niçois veulent absolument mettre la main sur un nom plus ronflant pour leur banc en vue de la saison prochaine. Malheureusement pour l’OGC Nice, tous ces entraîneurs sont sous contrat et ils ne seront pas faciles à déloger cet été. Conscients de cette situation, Jean-Pièrre Rivère et Jean-Claude Blanc réfléchiraient à un tout autre candidat pour la succession de Digard.

Mercato OGC Nice : Graham Potter pour oublier Didier Digard ?

En effet, selon les dernières informations divulguées par Foot Mercato, les dirigeants de l’OGC Nice travailleraient sur l’arrivée de Graham Potter. Libre depuis son licenciement de Chelsea en avril dernier, le technicien anglais plaît à Jim Ratcliffe, patron d’ Ineos, propriétaire du club français. Le milliardaire britannique aimerait ainsi installer son compatriote sur le banc des Aiglons. Les deux parties se seraient même d’ores et déjà rencontrées à deux reprises et Graham Potter serait « réceptif au projet niçois, mais n'a pris encore aucune décision », indique le journaliste Santi Aouna.

Le Gym envisagerait également Thiago Motta, comme l’a révélé L’Équipe. Cependant, cette piste n’est pas d’actualité, car Motta espère intégrer le staff du PSG. Le directeur de la performance chez INEOS, Dave Brailsford, serait enclin à recruter un entraîneur britannique pour attirer l’attention de Jim Ratcliffe sur les Aiglons. Graham Potter aurait donc de fortes chances de débarquer à Nice dans les semaines à venir.