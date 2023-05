Annoncé indisponible jusqu'à la fin de saison, un milieu de terrain a décidé de revenir pour aider le FC Nantes à se maintenir.

FC Nantes : Pedro Chirivella annonce son retour

C'est un retour de taille enregistré par le FC Nantes pour les deux derniers matchs de la saison. Souffrant d'une pubalgie en avril dernier, Pedro Chirivella avait dû mettre un terme à sa saison pour se rétablir. Mais jeudi soir, à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match, 48 heures avant le déplacement à Lille, le milieu espagnol a annoncé son grand retour avec ses coéquipiers. "Je me sens prêt à aider l’équipe. On a besoin de tout le monde, même deux, dix ou quinze minutes. Mais si le coach veut me faire démarrer, je serais très heureux."

Même s'il n'est pas certain de démarrer la rencontre samedi soir au stade Pierre Mauroy, son retour prématuré devrait donner une véritable source de motivation supplémentaire à cette équipe nantaise, qui est dans l'obligation de faire un résultat lors des deux derniers matchs de championnat.

Lille et Angers, deux matchs pour se sauver

17e de Ligue 1 avec un point de retard sur l'AJ Auxerre, le FC Nantes n'a plus le choix. Dès samedi soir face au LOSC, une réaction est obligatoire pour continuer à espérer et avoir l'opportunité de jouer sa survie le 3 juin prochain à la Beaujoire lors de la réception du SCO d'Angers. Si le calendrier n'est pas forcément le plus aisé pour les Nantais, celui de l'AJA est sans doute encore plus difficile.

En effet, les Auxerrois se déplacent à Toulouse samedi soir, avant de finir par la réception du RC Lens, solide dauphin du Paris Saint-Germain. Tout n'est donc pas encore décidé dans la course au maintien, et le FC Nantes peut encore sauver sa peau, à condition de prendre des points dès ce week-end.