Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué les rumeurs associant plusieurs entraîneurs au PSG, dont Luis Enrique.

Mercato PSG : Luis Enrique à la place de Christophe Galtier ?

Après une saison décevante, le Paris Saint-Germain réfléchirait à un changement d’entraîneur cet été. De Zinédine Zidane à José Mourinho en passant par Antonio Conte, Julian Nagelsmann et Thiago Motta, les dirigeants parisiens multiplieraient les pistes pour dénicher la perle rare. Aux dernières nouvelles, Luis Enrique serait la nouvelle priorité du club de la capitale française, selon les informations du quotidien Le Parisien.

Le portail spécialisé PSG Community révèle même qu’un accord verbal aurait été trouvé entre le PSG et le technicien espagnol. Cet accord aurait débouché sur la signature d’un pré-contrat entre l’ancien coach du FC Barcelone et la direction parisienne représentée par son secrétaire général Victoriano Melero. Luis Enrique serait attendu à Doha dans les prochains jours pour rencontrer le propriétaire du PSG, l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. L’actuel tenant du poste a été interrogé sur ces rumeurs.

Christophe Galtier est loin d'être perturbé par les rumeurs

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier va-t-il aller jusqu’à la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit le 30 juin 2024 ? Selon plusieurs sources, l’ancien coach de l’OGC Nice devrait, sauf énorme surprise, céder sa place à un nouveau technicien à la fin de la saison en cours. De passage devant la presse ce vendredi, le Marseillais de 56 ans a été interrogé sur son avenir. Malgré les différents noms qui circulent pour prendre éventuellement sa place, Christophe Galtier assure ne pas être perturbé.

« Je suis en relation permanente avec Luis Campos. Je vois très souvent mon président. On n'a pas parlé de la saison prochaine. Sur le fait qu'il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier et ça ne me perturbe pas du tout », a déclaré l’ancien entraîneur de l’ASSE avant d’ajouter : « Il y a ce que vous écrivez et ce que je vis au quotidien. Nous travaillons sur la saison prochaine. Heureusement ! Ce qu'il va se passer à la fin de la saison, vous n'en savez rien ! »