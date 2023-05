Le FC Nantes, en engagé dans une lutte acharnée pour éviter la relégation en Ligue 2, va perdre pas mal de joueurs au mercato, Ludovic Blas y compris. Les Canaris ne disposent en effet pas de ressources suffisantes suffisantes pour conserver plusieurs joueurs clés au sein de leur groupe.

Les deux dernières journées de championnat s'annoncent difficiles pour le FC Nantes. Les coéquipiers de Ludovic Blas ne contrôlent plus leur destin puisqu’ils doivent espérer un faux pas de l'AJ Auxerre et dans le même temps réaliser l’exploit de battre le LOSC. Dans cette période cruciale, les mauvaises nouvelles ne vont pas les unes sans les autres pour le FCN. En effet, l'un des joueurs phares de l’effectif Jaune et Vert se prépare à faire ses valises pour une autre destination.

Mercato : Ludovic Blas toujours espéré à l'OGC Nice !

Celui qui a porté les Canaris pendant une grande partie de cette saison intéresse de nombreux clubs français et étrangers. Parmi eux, l'OGC Nice, qui avait déjà manifesté un intérêt pour l'ancien joueur d’EA Guingamp, est toujours aussi intéressé par l’idée de l’accueillir. Présentement, les discussions entre les deux parties sont déjà très avancées et Ludovic Blas serait favorable à son transfert vers le club de la Côte d'Azur.

À ses yeux, cette formation aurait de plus grandes ambitions que le FC Nantes, ce qui cadre avec ses aspirations de jouer dans un avenir proche les meilleures compétitions. Ce départ inéluctable va d’ailleurs ouvrir la voie à d'autres départs lors du prochain mercato estival. L’unique point positif à souligner dans ce dossier est que Blas (sous contrat jusqu’en juin 2024) devrait rapporter une belle somme d’argent au club lors de son transfert.

Pour l'instant, avant de se projeter vers le prochain mercato estival qui approche à grands pas, les Nantais restent concentrés sur la fin du championnat Ligue 1. Ils doivent réussir à tout prix à sauver leur place dans l’élite du football français avant d’éplucher d’autres dossiers. Le sort du FCN et celui de certains de ses joueurs clés ne seront déterminés qu’à la fin des deux matchs à venir.

Alban Lafont est lui aussi promis à un inévitable départ lors du mercato estival, tout comme Andy Delort, Ignatius Ganago et même Moussa Sissoko. Le club ne pouvant assurer la charge financière de la présence de certains de ses joueurs en cas de descente, une véritable braderie devrait avoir lieu à la fin de la saison, ce qui pousse les agents de certains joueurs à anticiper la situation.

Les supporters Jaune et Vert retiennent déjà leur souffle et espèrent que leur équipe parviendra à se maintenir afin d’éviter une saignée dans leur effectif et donc une durée plus importante en Ligue 2 en cas de descente.