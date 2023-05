Alors que le FC Nantes se rapproche d'une relégation, l'avenir de certains joueurs nantais, dont Ludovic Blas, est incertain. On fait le point.

Ludovic Blas, un départ quasi certain, mais pour aller où ?

Joueur du FC Nantes depuis le 2 septembre 2019, Ludovic Blas vit très certainement son ultime saison du côté de la Loire-Atlantique. Sous contrat jusqu'au mois de juin 2024, le milieu offensif formé à Guingamp n'a pas prolongé son bail avec les Canaris, et le club ne prendra sans doute pas le risque de le conserver une année supplémentaire, sous peine de le voir partir libre l'an prochain.

Son bilan avec le FC Nantes depuis son arrivée est extrêmement prometteur, avec 45 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées, en 155 matchs disputés toutes compétitions confondues. Des statistiques qui devraient lui ouvrir pas mal de portes cet été, même s'il est encore difficile de se prononcer sur la futur destination de Ludovic Blas. Déjà sur le coup l'année dernière, il n'est pas impossible de voir le LOSC revenir à la charge pour le milieu offensif de 25 ans. Mais ces dernières semaines, la piste la plus chaude semblait être celle menant à l'Olympique de Marseille, où Pablo Longoria a coché le nom du joueur nantais depuis un bon moment désormais.

Enfin, l'OGC Nice s'est récemment manifesté, et aurait fait de Ludovic Blas sa priorité pour le prochain mercato estival. En ce qui concerne les clubs étrangers, il n'y a pas eu d'intérêts concrets jusqu'à présent, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps. Pour rappel, le milieu nantais est estimé à 18 millions d'euros sur Transfermarkt.

Alban Lafont, le moment de viser plus haut ?

Même s'il est dans le dur ces dernières semaines, son potentiel est indéniable. À Nantes depuis le 29 juin 2019, Alban Lafont s'est très vite imposé comme un incontournable de l'effectif nantais. L'an dernier, il a grandement contribué à la belle saison nantaise, et cela s'est confirmé en début d'exercice cette année. Tout comme Ludovic Blas, le portier formé au Téfécé est sous contrat jusqu'en juin 2024, et à l'approche du mercato estival, les prétendants commencent à se bousculer au portillon.

Récemment annoncé dans le viseur de l'OM, Alban Lafont est suivi de près en premier League ces dernières heures, et plus précisément par Brentford. À 25 ans, et toujours dans l'attente de disputer son premier match avec l'Equipe de France, le moment est peut-être venu de changer d'air pour le gardien nantais, dans le but de passer un cap dans sa jeune carrière, et de confirmer, une bonne fois pour toutes, tous les espoirs placés en lui.

Andy Delort, un recrutement peu convaincant

Lorsque la rumeur autour d'une potentielle arrivée d'Andy Delort a vu le jour à Nantes, tout le monde s'est rapidement emballé. Peut-être un peu trop malheureusement. Car si son transfert a fini par avoir lieu après d'intenses négociations avec l'OGC Nice, l'attaquant algérien n'a absolument pas le rendement espéré. En 16 matchs disputés toutes compétions confondues depuis qu'il porte la tunique nantaise, l'ancien niçois comptabilise un faible total de deux buts inscrits, et ses prestations sur le rectangle vert ne donne pas satisfaction.

Arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros, Andy Delort a sans doute peu de chance d'être conservé par ses dirigeants à l'issue de la saison au vue de ses performances actuelles.