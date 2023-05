Ces derniers jours, divers noms ont circulé pour la succession de Christophe Galtier au PSG. Aux dernières nouvelles, Luis Enrique pourrait être l’heureux élu.

Présent en conférence de presse vendredi après-midi, Christophe Galtier s’est voulu rassurant sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. « Sur le fait qu'il y ait des noms qui circulent, ça fait partie de mon métier et ça ne me perturbe pas du tout. Il y a ce que vous écrivez et ce que je vis au quotidien. Nous travaillons sur la saison prochaine. Heureusement ! Ce qu'il va se passer à la fin de la saison, vous n'en savez rien ! », a déclaré le technicien marseillais. Cependant, malgré ces propos rassurants du coach parisien, il semble que ses dirigeants travaillent effectivement en coulisses sur sa succession. Selon la presse locale, Luis Enrique pourrait même succéder dès la fin de cette saison.

Mercato PSG : Luis Enrique attendu à Doha par l’émir du Qatar

Alors que les noms de Marcelo Gallardo (libre) et d’Abel Ferreira ont récemment été ajoutés à ceux de Zinédine Zidane, José Mourinho, Thiago Motta, Antonio Conte, Julian Nagelsmann ou encore Xabi Alonso pour la succession de Christophe Galtier, le quotidien Le Parisien assure que Luis Enrique serait désormais la nouvelle piste envisagée par le Paris Saint-Germain pour le poste d’entraîneur.

Le média spécialisé PSG Community va même plus loin en indiquant qu’un accord verbal aurait d’ores et déjà été conclu entre le club de la capitale française et l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Un qui aurait débouché sur la signature d’un précontrat entre le secrétaire général du PSG, Victoriano Melero, et Luis Enrique. L’ancien entraîneur du Barça devrait prochainement se rendre à Doha pour le propriétaire du Paris SG, l’émir du Qatar, avant de venir signer son contrat à Paris avec Nasser Al-Khelaïfi.