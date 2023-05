Tout proche de boucler la prolongation de Sergio Ramos, le PSG ne compte pas s’arrêter là. Un autre élément pourrait suivre après le défenseur espagnol.

Prêté à Nottingham Forest au cours de l’hiver dernier, sous forme de prêt, Keylor Navas ne compte pas revenir cirer à nouveau le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien gardien de but du Real Madrid ne se voit aucun avenir avec les Rouge et Bleu avec la présence de Gianluigi Donnarumma. D’autant que Chelsea, Tottenham, Leicester et Brentford aimeraient le retenir en Premier League lors du prochain mercato estival. En quête d’une doublure pour Donnarumma, le club de la capitale devrait prochainement entamer des négociations dans ce sens.

Mercato PSG : Sergio Rico vers une prolongation avec le Paris SG ?

Après Marco Verratti, Marquinhos et en attendant la signature de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain envisagerait aussi de renouveler le bail de Sergio Rico. En effet, selon les informations du média espagnol Relevo, le gardien remplaçant de 29 ans et la direction du club de la capitale française travailleraient en ce moment sur une prolongation de leur commune collaboration. Arrivé à l'été 2020 contre une enveloppe de 6 millions d’euros, après un prêt concluant d’une saison, l’ancien pensionnaire du FC Séville se trouve à un tournant de sa carrière.

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Sergio Rico doit en effet prendre une décision concernant son avenir : continuer à cirer le banc des remplaçants au Paris SG ou chercher un nouveau club pour avoir du temps de jeu la saison prochaine. De son côté, le champion de France en titre ne compte pas le voir s’en aller librement dans douze mois et aimerait donc lui faire signer un renouvellement. Reste maintenant à savoir ce que va décider le compatriote de Sergio Ramos.