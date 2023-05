Une des rares satisfactions de la saison décevante du PSG, le défenseur Sergio Ramos a convaincu ses dirigeants qu’il peut encore évoluer au haut niveau.

Après une première saison gâchée par diverses blessures, Sergio Ramos s’est rattrapé cette année. À 37 ans , le défenseur central espagnol s’est installé comme un titulaire indiscutable au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 43 matches toutes compétitions confondues, l’ancien capitaine du Real Madrid s’est installé comme un véritable leader autant sur le terrain que dans le vestiaire. Respecté par ses dirigeants et ses coéquipiers, Sergio Ramos va donc poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu. En négociations avec Luis Campos, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo serait d’accord pour rester en Ligue 1.

Mercato PSG : Sergio Ramos proche de prolonger avec Paris SG

Un temps annoncé sur le départ, Sergio Ramos devrait finalement prolonger son engagement en faveur du Paris Saint-Germain. Un changement de cap que le défenseur espagnol doit à ses bonnes performances cette saison et à son leadership. D’après les informations relayées par RMC Sport, tout serait d’ores et déjà réglé entre le Champion du monde 2010 et la direction parisienne pour une prolongation d’un an. Libre le 30 juin prochain, Ramos devrait donc rester au PSG jusqu’en juin 2024.

Pour faciliter sa signature, le coéquipier de Kylian Mbappé aurait accepté une réduction considérable de ses émoluments actuels. Contrairement à Lionel Messi, qui va s’en aller en fin de saison, Sergio Ramos devrait donc prolonger après Marco Verratti et Marquinhos. L’officialisation pourrait intervenir une fois la saison terminée.