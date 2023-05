Après une saison décevante sur le plan européen, le Paris Saint-Germain se prépare à renforcer son attaque lors du prochain mercato estival. Alors que les négociations avec certains grands noms du football semblaient prometteuses, le club parisien explore désormais d'autres options pour combler les lacunes offensives. Examinons de plus près les pistes envisagées par le PSG et les possibles renforts qui pourraient rejoindre l'équipe.

La priorité, remplacer Lionel Messi

L'objectif principal du PSG est de recruter le remplaçant de Lionel Messi, en fin de contrat et sur le départ cet été. Les rumeurs d'un possible départ de l’Argentin vers l’Arabie Saoudite où d’un retour au FC Barcelone circule. Paris doit donc lui trouver un remplaçant si l’Argentin n’active pas l’option de l’année de plus contenue dans son actuel contrat.

Trois noms avaient filtré très tôt pour remplacer le génie argentin. En premier lieu, Harry Kane. Sauf que l’attaquant anglais ne viendrait dans la capitale française qu’après l’aboutissement d’un autre transfert, celui de José Mourinho. Le portugais est pressenti pour remplacer Christophe Galier. Présentement à couteau-tiré avec le directeur sportif de l’As Roma, Mourinho pourrait claquer la porte les jours à venir pour le PSG qui est une de ses destinations favorites.

Barcelone veut prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé

Kane ne devrait pas débarquer au Paris Saint-Germain si Christophe Galtier est en poste au club. Avec des Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, la crème du football mondial du moment, le technicien français n’a pu éviter une élimination précoce du club parisien en Ligue des champions. Cette situation ne donne aucune confiance aux joueurs de haut niveau souhaités dans la capitale française.

L’autre piste pour renforcer l’attaque parisienne est bien entendu celle menant à Ousmane Dembélé. Là aussi, l’attaquant français du Barça a pratiquement mis fin à cette piste, affirmant dans Téléfoot son amour pour le FC Barcelone. L’ancien rennais a fait savoir qu’il se sentait bien en Catalogne, ce qui laisser penser qu’il ne changera pas de club cet été.

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone veut prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé et travaille à cela avec les agents de l'ancien joueur du SRFC. La récente déclaration du joueur sur son expérience au club catalan en dit long sur la convergence de position dans les tractations.

Victor Osimhen : une bonne alternative pour le PSG ?

Victor Osimhen est également ciblé par le PSG pour rejoindre Kylian Mbappé et Neymar en attaque. Le Nigérian n’est pas fermé à l’idée d’un retour en Ligue 1, mais l’affaire s’est récemment corsée pour le PSG. En effet, le Real Madrid s’intéresse à Victor Osimhen. Selon Fichajes, le club espagnol est prêt à mettre le paquet pour s’offrir les services de l’ancien Lillois.

L’autre point important est que Naples a de fortes exigences financières pour le transfert de son attaquant. Son président Aurelio De Laurentiis n’imagine pas le céder pour moins de 150 millions d’euros, d’après la presse italienne.

Le PSG se retrouve donc face à un défi de taille pour renforcer son attaque après avoir échoué dans sa tentative de recruter Erling Haaland l’été dernier. Le norvégien fait aujourd’hui les beaux jours de Manchester City qui pourrait même remporter sa première League des champions le 10 juin prochain face à l’Inter Milan.