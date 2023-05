Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens, a suscité l'étonnement lorsqu'il a répondu à une question sur son avenir lors de la soirée des trophées UNFP où il a remporté le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Grâce à la saison exceptionnelle réalisée par son équipe, qui a atteint des sommets lors de l'exercice 2022-2023, Haise est désormais sollicité par plusieurs clubs, notamment l'Olympique de Marseille.

Mercato RC Lens : Franck Haise ouvre la porte à l'OM

Interrogé sur son avenir après avoir reçu sa récompense, le stratège français a laissé planer le doute en déclarant : "Avec moi sur le banc ? Je l'espère." Cette réponse énigmatique laisse présager une possible séparation entre Franck Haise et le RC Lens.

Déjà, après la victoire contre Ajaccio (3-0) samedi dernier, l'entraîneur avait envoyé un message à sa direction en déclarant : "On a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. On va réfléchir tranquillement, je vais réfléchir tranquillement. Je n'ai pas dit que ça s'arrêterait, je dis juste qu'il peut y avoir des sollicitations, il y en a déjà. Il faut mesurer les choses, ce qu'on a fait. Est-ce qu'on peut continuer aussi bien, mieux ? Je ne sais pas. Je suis dans un club où je suis très heureux, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et de regarder ce qui peut se passer."

RCL : Franck Haise pourrait remplacer Igor Tudor à Marseille

Ces déclarations laissent entrevoir une certaine indécision de la part de Franck Haise quant à son avenir au sein du RC Lens. Malgré son bonheur actuel dans le club, il semble ouvrir la porte à de possibles opportunités qui pourraient se présenter à lui. Son succès en tant qu'entraîneur a attiré l'attention de plusieurs écuries. Selon L'Equipe, l'OM pense à lui pour remplacer Igor Tudor qui devrait faire ses valises après la fin de saison catastrophique de l'Olympique de Marseille, freiné justement par le club lensois.

Il est légitime pour Franck Haise de vouloir prendre le temps de réfléchir et d'évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à lui. Après avoir réalisé une saison exceptionnelle avec le RC Lens, il est compréhensible qu'il soit courtisé par d'autres clubs. Cependant, les supporters du RC Lens espèrent certainement qu'il décidera de rester et de poursuivre le travail entrepris avec l'équipe.

L'avenir de Franck Haise reste donc incertain. Le RC Lens devra patienter jusqu'à la rencontre avec la direction pour connaître la décision de leur entraîneur. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que Franck Haise a marqué l'histoire du club lensois et que son héritage restera gravé dans les mémoires, quelle que soit sa décision finale.

Le président du club marseillais, Pablo Longoria, a en tout cas une petite ouverture qu'il revient de grossir afin de prendre au Racing Club de Lens son entraîneur qui a barré la route d'une qualification directe en Ligue des champions à l'OM.