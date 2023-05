Annoncé sur le départ de l'OM depuis plusieurs jours, Igor Tudor serait sur les tablettes de la Juventus, et le club italien a pris sa décision.

Mercato OM : Igor Tudor, un avenir incertain à l'OM

Malgré une saison satisfaisante, l'objectif n'a pas été atteint pour l'Olympique de Marseille. Rapidement éliminés en Ligue des Champions, les Marseillais avaient la Coupe de France comme objectif, mais se sont sabordés lors des quarts de finale face à Annecy (2-2, 6 tab 7). En championnat, l'OM est resté 2e durant une bonne partie de la saison, mais a laissé le RC Lens passer devant, la faute aux deux confrontations directes perdues par les Olympiens, 1-0 le 22 octobre, et 2-1 le 6 mai dernier.

Même si la 3e place offre la possibilité à l'OM de disputer la prochaine Ligue des Champions, cela ne fait guère les affaires de Pablo Longoria en ce qui concerne le prochain mercato estival. De plus, durant cet excercice 2022-2023, le technicien croate n'a pas toujours bien géré son vestiaire, et le traitement de certains joueurs comme Mattéo Guendouzi, Dimitri Payet ou encore Chancel Mbemba n'a absolument pas été du goût des supporters marseillais. En parallèle, Igor Tudor suscite des convoitises à l'étranger, et certaines rumeurs annonçaient un intérêt de la Juventus en vue de la saison prochaine. Ce mardi, le club italien aurait enfin pris sa décision concernant l'entraîneur marseillais.

Igor Tudor n'intéresse plus la Juventus

Selon les dernières informations de La Provence, Igor Tudorne devrait pas rejoindre les rangs de la Juventus la saison prochaine. En effet, le journal indique que le club italien a barré le nom du technicien croate, tout en affirmant que l'OM veut poursuivre l'aventure avec lui. Toutefois, le coach de 45 ans pourrait ressentir le besoin de se ressourcer, ce qui serait à l'heure actuelle la seule raison qui le pousserait à mettre un terme à son contrat avec l'Olympique de Marseille.