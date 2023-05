Après une sortie décevante, le PSG a prévu des changements majeurs, à commencer par la nomination d’un nouveau coach qui pourrait intervenir rapidement.

Malgré son 11e titre de Champion de France, obtenu après son match nul à domicile contre le RC Strasbourg (1-1), samedi soir, à l’occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, et sorti précocement de la Coupe de France par l’Olympique de Marseille. Malgré ce bilan bien maigre, Christophe Galtier estime qu’il mérite d’honorer son contrat sur le banc du PSG jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 juin 2024. Une sortie qui a fait sauter de son divan le journaliste Daniel Riolo. Pour lui, la direction parisienne doit se séparer de Christophe Galtier et le plus rapidement possible.

Mercato PSG : Daniel Riolo milite pour la succession de Christophe Galtier

Sur le plateau de « L’After Foot » du lundi soir, le consultant de RMC Sport a exhorté les dirigeants du Paris Saint-Germain à mettre un terme au contrat de Christophe Galtier. Daniel Riolo précise même que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos doivent nommer rapidement un nouvel entraîneur afin de lui permettre de prendre part aux décisions concernant le recrutement de l’été. Le nouveau coach devrait même être désigné le lundi prochain, selon le polémiste.

« Lundi prochain, l’entraîneur doit être là pour avoir son mot à dire sur le recrutement », a déclaré Daniel Riolo avant d’ajouter : « on est tous très pressé de savoir qui va être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain, on attend l’interview de Nasser Al-Khelaïfi, le choix. » Alors qu’un accord verbal aurait été trouvé avec l’ancien coach du Barça Luis Enrique, Riolo a expliqué pourquoi le PSG gagnerait à vite nommer son futur technicien.

« On n’a pas envie que ça traîne, parce que, pire que tout, ce serait qu’on entende des noms et que l’entraîneur arrive au dernier moment avec un effectif quasiment fait. Non, il faudrait que l’entraîneur soit nommé très vite, pour qu’il ait son mot à dire sur la façon dont va jouer l’équipe et qu’on puisse orienter le recrutement pour aller vers lui, les choix qu’il aura envie de faire », a ajouté le journaliste français.