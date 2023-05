L'OL est à la recherche d'un directeur sportif pour la saison prochaine. John Textor a défini des cibles, et Mathieu Bodmer semble être la priorité.

Mercato OL : Mathieu Bodmer futur directeur sportif ?

Depuis sa prise de fonctions, le nouveau président de l'Olympique Lyonnais John Textor, cherche à redéfinir l'organigramme du club, et cela passe par un nouveau directeur sportif. Bruno Cheyrou va faire ses valises, et l'homme d'affaires américain a défini des cibles pour le remplacer. D'après les informations de Foot Mercato, Mathieu Bodmer pourrait occuper le poste prochainement à Lyon.

L'ancien joueur est en fonction au Havre, mais pourrait se laisser tenter par un retour à l'OL, où il a évolué entre 2007 et 2010. Son profil est apprécié en raison de son bon travail et de sa connaissance du club et de la Ligue 1 en général. Il devrait retrouver l'élite avec le Havre, premier de Ligue 2, mais pourrait accepter une proposition lyonnaise en raison des faibles moyens du club havrais. La piste Mathieu Bodmer est sérieuse du côté de Lyon et revient avec insistance ces derniers jours.

Éric Abidal ne devrait pas venir

Le média précise qu'une autre cible est envisagée : celle de Loïc Désiré, responsable de la cellule de recrutement du RC Strasbourg. Ce dernier avait d'ailleurs déjà failli rejoindre le club rhodanien après le départ de Florian Maurice du côté du Stade Rennais. Une autre piste s'est en revanche bien refroidie : celle d'Éric Abidal.

Proposé il y a quelques jours à John Textor, l'ancien directeur sportif du FC Barcelone clame son attachement à l'OL et semble disposé pour un retour à Lyon, ce qui ne semble pas être le cas du côté du club, inquiet des aventures barcelonaises de l'ancien défenseur. L'avenir de l'OL est encore très flou, comme l'ont récemment fait remarquer Laurent Blanc et Alexandre Lacazette. Un nouveau responsable du recrutement pourrait être recruté, ainsi qu'un directeur général en cas de départ de Vincent Ponsot. Pour l'heure, tout est entre les mains de John Textor.