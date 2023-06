À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez veut rejoindre le PSG et l’a confirmé à ses dirigeants lors du mercato estival.

D’après les informations de Sky Sport Allemagne, le Paris Saint-Germain accélère sur la piste Lucas Hernandez. Le polyvalent défenseur du Bayern Munich aurait reçu une proposition contractuelle de la part du PSG avec un salaire qui donne envie. En effet, selon les informations du média allemand, Nasser Al-Khelaïfi est déterminé à recruter l’international français de 27 ans et est prêt à lui verser annuellement 20 millions d’euros, soit le double de ce qu’il perçoit actuellement au Bayern Munich. Un accord serait même déjà trouvé entre le PSG et Lucas Hernandez et le Champion du monde 2018 aurait fait part de son envie de départ à sa direction.

Mercato PSG : Le Bayern Munich prêt à bloquer Lucas Hernandez ?

En effet, d’après les renseignements glanés le journal Kicker, Lucas Hernandez aurait fait part de son intention de quitter le Bayern Munich et aurait même confirmé avoir un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Il aimerait donc aller à Paris lors du prochain mercato estival. Pour autant, rien n’est encore fait dans ce dossier puisque le Bayern serait tout aussi déterminé à tout mettre en oeuvre pour conserver son défenseur et espère toujours le convaincre de prolonger son contrat.

Sky Sport Allemagne précise que « des documents ont été échangés » entre le club de la capitale française et l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, mais que ce serait du « 50/50 » entre les deux clubs. Le nouvel entraîneur du récent Champion de Bundesliga, Thomas Tuchel, a déclaré récemment : « Lucas au PSG ? J’ai entendu et j’ai été surpris. Lucas joue un grand rôle dans mes projets, c’est un leader pour moi. »