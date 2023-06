À l'occasion de la réception d'Angers, le FC Nantes a encore un dernier espoir de se maintenir dans l'élite. Découvrez la compo.

FC Nantes-Angers SCO : Gagner et prier pour le FCN

Le FC Nantes s'apprête à jouer son avenir samedi soir à la Beaujoire. 17es avec deux points de retard sur l'AJ Auxerre, les Canaris n'ont pas d'autres choix que de s'imposer, sous peine d'être officiellement relégués en Ligue 2. Pour autant, la victoire n'est pas la seule condition pour valider le maintien du club dans l'élite du football professionnel. Les yeux des supporters seront également rivés sur ce qu'il se passe à l'Abbé-Deschamps entre l'AJ Auxerre et le RC Lens, en espérant un faux pas des Bourguignons.

La pression sera donc évidemment immense pour les Jaune et Vert, qui pourront compter sur un stade la Beaujoire à guichets fermés malgré l'absence de la tribune Loire, fermée suite à l'usage d'engins pyrotechniques il y a quelques semaines. Jeudi en fin de journée, Pierre Aristouy était devant la presse pour évoquer cette rencontre, et surtout la préparation de celle-ci. "On essaie de s’écarter de cette considération. La meilleure façon de se préparer, c’est d’être dans l’optique de préparer cette rencontre pour la gagner. Rien de plus. "

Pierre Aristouy devrait aligner la même composition qu'à Lille

Privé d'Evan Guessand et d'Andy Delort pour la réception d'Angers, Pierre Aristouy devrait logiquement reconduire le même onze de départ qu'à Lille la semaine dernière. Pour rappel, les Nantais ont longtemps tenu tête aux Dogues, avant de céder sur un penalty litigieux en fin de rencontre. La charnière Castelletto-Girotto devrait être reconduite, tout comme la titularisation dePedro Chirivellaau milieu de terrain.

Concernant l'animation offensive, Quentin Merlin, buteur à Pierre Mauroy, devrait de nouveau occuper le poste d'ailier gauche, avec Ignatius Ganago et Ludovic Blas qui compléteront le trio d'attaque.

La compo probable du FC Nantes face à Angers :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : J. Victor, A. Girotto, J-C. Castelletto, C. Traoré

Milieux de terrain : M. Coco, P. Chirivella, S. Moutoussamy

Attaquants : L. Blas, I. Ganago, Q. Merli