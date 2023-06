Sur le départ à Tottenham, Hugo Lloris a une offre en Arabie Saoudite. Il n'exclut pas l’idée d’un retour à l’OGC Nice, son club formateur.

Mercato OGC Nice : Hugo Lloris convoité en Arabie Saoudite

Après 11 années à Tottenham, Hugo Lloris est annoncé sur le départ cet été. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat à Londres, le gardien de but de 36 ans attend de savoir qui sera l’entraineur du club londonien en 2023-2024 avant de prendre sa décision. En effet, il avait été relégué sur le banc de touche par Ryan Mason, le manager intérimaire qui a succédé à Antonio Conte en avril. Le capitaine des Spurs a ainsi manqué les six derniers matchs, en fin de saison. Tottenham a fini à la 8e place de de Premier League et ne jouera aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Un club saoudien, dont l’identité n’est pas révélée, serait intéressé par les services de Hugo Lloris. Il aurait transmis une offre importante à ce dernier, à en croire les informations du journal anglais The Times.

Mercato OGC Nice : Hugo Lloris n'est pas fermé à un retour au Gym

En vacances en ce moment, le portier retraité avec l’équipe de France sera à l’honneur ce samedi, à l’Allianz Riviera, lors du match entre l’OGC Nice et l’OL, deux clubs dont il a défendu les couleurs en Ligue 1. Interrogé sur son avenir en marge de cette rencontre de la 38e et dernière journée du championnat, Lloris n’a pas exclu l’idée d’un retour à l’OGC Nice, dans son club formateur et dans sa ville natale.

« Je suis très attaché à la ville de Nice comme vous le savez », a-t-il souligné d’entrée, au micro de BFM Nice Côte d’Azur. « Il y a deux gardiens de très bon niveau dont un avec lequel je suis très ami, que j’ai côtoyé, du moins que j’ai affronté pendant longtemps en Angleterre, Kasper Schmeichel. Vous comprendrez que c’est très délicat de parler de sujets comme celui-ci. Mais encore une fois, je renouvelle mon attachement à ce club et à cette ville », a-t-il expliqué ensuite, avant de faire l’ouverture suivante : « je laisse toujours le destin faire les choses. »

Toutefois, il faut noter que l’OGC Nice n’a transmis aucune offre à Hugo Lloris pour l’instant, comme l’a souligné Le Parisien. Pour rappel, le portier a fait sa formation chez les Aiglons (1997-2005), puis ses débuts professionnels (2005-2008) avant de rejoindre Lyon.