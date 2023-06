Absent du groupe de l’ASSE contre Valenciennes, en raison d’une blessure au genou, Lamine Fomba pourrait manquer la reprise le 3 juillet.

ASSE : Entorse au genou et 6 semaines d’indisponibilité pour Lamine Fomba

Laurent Batlles n’a pas convoqué Lamine Fomba pour le dernier match de Ligue 2 entre l’ASSE et Valenciennes FC ce vendredi. Et pour cause, il s’est blessé au genou à l’entrainement mardi. « J’ai de mauvaises nouvelles, notamment au niveau de Lamine Fomba qui s'est fait mal au genou. Il passera une IRM demain (jeudi). On ne sait pas trop comment se situer, on attend de connaître les résultats des examens. Il a mis une attelle, il a revu le docteur ce matin », avait informé l’entraineur de l’AS Saint-Etienne, en conférence de presse d’avant-match, mercredi.

Comme annoncé, le milieu défensif est maintenant situé sur la gravité de sa blessure. Le pire est écarté pour lui, car les ligaments ne sont pas touchés. D’après Le Progrès, les examens ont confirmé une entorse au genou. Lamine Fomba sera absent de 5 à 6 semaines selon les informations de Michel Roux sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Il pourrait donc manquer la reprise des entrainements fixée au 3 juillet. Transféré de Nîmes Olympique à l’été, le joueur de 25 ans a fait 34 apparitions et a été titulaire 28 fois sous les ordres de Laurent Batlles cette saison. Le taulier de l'entrejeu stéphanois a inscrit un but et offert 2 passes décisives.

Comme Lamine Fomba, deux autres blessés de l'ASSE vont reprendre la saison prochaine : Gaëtan Charbonnier (attaquant) et Boubacar Fall (gardien de but). Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur au genou, le premier a été opéré en février. Il a ensuite entamé sa longue et difficile période de rééducation, afin d'être opérationnel dès le top départ du championnat 2023-2024. Opéré du ménisque en mars, le deuxième est également en reathlétisation pour son retour fixé en septembre.