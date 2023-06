Figurant parmi les cibles potentielles de l'OM pour remplacer Igor Tudor, Paulo Fonseca a répondu à la rumeur l'envoyant chez les Phocéens.

Après avoir officialisé il y a peu le départ d'Igor Tudor, l'Olympique de Marseille met la main à la pâte pour dénicher son remplaçant. Le club phocéen a coché plusieurs noms dans une liste qu'il garde bien au chaud. Dans celle-ci, nous retrouvons des profils bien différents. En Liga, Marcelino l'intéresserait. L'ancien coach de l'Athletic Bilbao n'a pas été loin de qualifier le club pour une coupe d'Europe cette saison. Avec une huitième place décrochée en championnat, la saison a été très bonne pour les Lions. Marcelino est libre de tout contrat depuis son départ du club le 24 mai dernier.

Cependant, Javier Ribalta a refroidi tout le monde jeudi. Présent en conférence de presse, le directeur du football de l'OM a nié toute négociation avec un entraîneur pour succéder à Igor Tudor. Toutefois, d'après Foot Mercato, Marcelo Gallardo serait en pôle position pour le remplacer. Pour l'anecdote, l'ancien coach de River Plate n'a jamais porté les couleurs de Marseille... mais bien celles du PSG, lorsqu'il était joueur (2007-2008, 28 matchs).

Paulo Fonseca remballe l'OM

Autre cible potentielle de l'OM , Paulo Fonseca a déjà brisé le silence en conférence de presse d'avant-match. Alors que son équipe, le LOSC, peut décrocher sa qualification en Ligue Europa ce samedi, il a fait savoir qu'il restera dans le Nord. « Nous allons continuer la saison prochaine. Je suis totalement concentré sur le prochain match » a-t-il déclaré.

Pourtant, certains spécialistes du football le verraient bien comme entraîneur du club phocéen. C'est le cas de Daniel Riolo, journaliste et chroniqueur dans l'émission L'After Foot : « Puisqu’on parle de (Paulo) Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui, je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM » a-t-il lancé. En dépit des propos du technicien portugais, Pablo Longoria devrait faire une croix sur cette piste. En revanche, le président du club de Marseille devrait tenter le dossier Vincenzo Italiano (Fiorentina) d'après L'Équipe.