À la surprise générale, le PSG a annoncé le départ de Sergio Ramos au terme de son contrat le 30 juin prochain. Les coulisses de cette décision sont connues.

Malgré des négociations et une tendance favorable pour une prolongation, Sergio Ramos va finalement quitter les rangs du Paris Saint-Germain à l’expiration de son bail, soit le 30 juin prochain. Deux ans après son arrivée libre en provenance du Real Madrid, le défenseur central de 37 ans va quitter le PSG dans les mêmes conditions.

« Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! », a notamment déclaré Sergio Ramos sur le site du club de la capitale française. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe est revenu sur les coulisses de cette annonce totalement surprenante.

Mercato PSG : Aucun accord entre Sergio Ramos et le Paris SG

Le quotidien sportif confirme que Sergio Ramos était d’accord pour parapher un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain. Souhaitant poursuivre sa carrière au plus haut niveau, l’ancien capitaine du Real Madrid accordait sa priorité à un renouvellement avec les Rouge et Bleu, malgré une offre XXL venue d’Arabie saoudite.

Toutefois, la proposition de la direction parisienne contenant un nouveau contrat d’une saison et un salaire réduit de 50% et des émoluments qui dépendaient du nombre de matches disputés. Une offre qui n’a pas été acceptée par le clan Ramos. Et depuis vendredi soir, le PSG et le champion du monde 2010 ont convenu de se séparer au terme de la saison. D'après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, l'international slovaque Milan Skriniar (28 ans) va arriver librement ce mois pour remplacer Ramos au PSG.