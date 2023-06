La saison 2022-2023 du RC Lens a été marquée par des performances hors normes, des moments mémorables et une ascension fulgurante constante dans le championnat français. Le club lensois, depuis son retour en Ligue 1, affiche une compétitivité que lui envient plusieurs clubs avec de plus grands budgets. Retour sur l’exercice 2023 du RCL et les gros problèmes à gérer pour les dirigeants.

Ces débuts flamboyants du RC Lens

Dès le coup d'envoi de la saison, le Racing Club de Lens a montré ses ambitions en enchaînant les victoires. Il faudra attendre jusqu’à la 11e journée de Ligue 1 pour voir une première défaite du RC Lens. Sous la houlette de son entraîneur Franck Haise, l'équipe a réussi à marquer rapidement des points précieux et à se positionner dans le haut du classement du championnat français. Les performances exceptionnelles de certains joueurs clés, tels que l’ivoirien Seko Fofana et Loïs Openda ont été essentielles dans la réussite du club.

La force collective et la solidité défensive du RCL

L'une des principales caractéristiques du RC Lens dans cette saison 2023 a été sa force collective et sa solidité défensive. Les joueurs ont fait les efforts les uns pour les autres tout le long de cette saison. L’équipe a su trouver un équilibre entre une attaque dynamique et une défense solide, ce qui a permis de limiter les buts encaissés et donc les défaites. Grâce à une organisation tactique bien rodée de l’inspirant Franck Haise, le club lensois a réussi à obtenir des résultats positifs face à des équipes plus huppées comme le PSG (3-1) lors de la 17e journée de Ligue 1 et l’OM en aller-retour (0-1 et 2-1). Toute la saison 2023, le RCL n’a encaissé que 4 défaites, 3 de moins que le champion, le Paris Saint-Germain, battu 7 fois.

L'apport de l'entraîneur Franck Haise

L'entraîneur Franck Haise a joué un rôle clé dans les performances du RC Lens ces dernières saisons. Son approche tactique audacieuse et son leadership inspirant ont permis de tirer le meilleur de chaque joueur de l'équipe. Sa vision de jeu novatrice et sa capacité à motiver ses troupes ont été des facteurs déterminants dans la réussite du club nordiste.

Hier samedi, dernier jour de la saison en Ligue 1, le RCL a terminé sa saison en beauté en infligeant de nouveau un sérieux 1-3 à l'Aj Auxerre. Le club lensois a clairement expédié son adversaire du jour en Ligue 2 au grand bonheur du FC Nantes qui lui livrait une bataille à distance pour se maintenir dans l’élite du football français.

Mercato : Les gros problèmes à régler pour les Sang et Or

Sauf que ce succès inattendu du club Sang et Or va trainer son lot d'inconvénients. Grâce aux performances de ses différents joueurs, Lens a un tout petit peu trop attiré les regards de charognards de recruteurs sur son effectif. Dans cette belle jungle sportive qu'est le football, les plus faibles en ressources financières sont mangés par les plus forts, ce qui devrait donner lieu à une véritable fuite des talents pendant ce mercato estival.

Plusieurs joueurs du RCL sont dans les viseurs de différents clubs européens. Ceux-ci devraient tenter de débaucher certains joueurs lensois lors du mercato estival qui va ouvrir ses portes le 10 juin. Le RCL, qui s'avance devant une saison 2024 épuisante, du fait de sa participation à la prochaine Ligue des champions, va devoir tout faire pour retenir ses meilleurs joueurs. Le risque de départs massifs de joueurs importants étant l'hyperfragilisation de l'équipe, Franck Haise devrait lier son avenir au club à la présence de certains cadres. Mais face à la demande, la direction du RC Lens parviendra-t-elle à résister aux offres ?