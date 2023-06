Un attaquant que l’ASSE a décidé de ne pas conserver quitte le club. Il a fait ses adieux aux Verts dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Plusieurs départs déjà actés à l'ASSE

Une vague de départs se prépare à l’ASSE cet été. À la suite de Baptiste Gabard, il y a quelques semaines, le jeune gardien Noah Raveyre (17 ans) quitte le club. Il a repoussé le premier contrat professionnel de l’AS Saint-Etienne et part libre de tout engagement. Il est annoncé en direction de l’AC Milan.

Yvann Maçon devrait également suivre. Son prêt au Paris FC (en Ligue 2) lors du mercato hivernal ne serait pas concluant, mais il avait annoncé qu’il ne souhaitait plus rejouer sous le maillot des Verts. « Il était nécessaire de quitter l’ASSE. On m’a fait passer pour un joueur qui foutait la merde et qui posait des problèmes. […]. Mon avenir ? Je ne vois pas comment je pourrais rejouer à Saint-Etienne », avait confié le défenseur au quotidien Le Parisien, justifiant son prêt.

Mercato ASSE : Kader Bamba fait ses adieux à Saint-Etienne

Au sein de l’équipe actuelle de Laurent Batlles, c’est Kader Bamba qui part. Il a annoncé officiellement son départ après une demi-saison passée en prêt. « Six mois inoubliables. Merci, peuple Vert », a t-il écrit sur Instagram. Le contrat de l'attaquant du FC Nantes n’était pas accompagné d’une option d’achat, bien qu'il ne cachait pas son envie de rester dans le Forez.

Il devrait retrouver une place chez les Canaris à la suite du départ d’Antoine Kombouaré, qui ne comptait pas sur lui. Arrivé à Saint-Etienne le 14 janvier 2023, Kader Bamba a disputé 14 matches en Ligue 2. Gêné par des blessures à répétition, il a quand même inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, contribuant ainsi au maintien du club ligérien, menacé de relégation à la mi-saison.