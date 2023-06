Alors que le PSG est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l'avenir de José Mourinho est définitivement réglé.

Mercato PSG : José Mourinho va rester à l'AS Roma

Son nom était associé au PSG depuis de nombreuses semaines, mais finalement, José Mourinho va poursuivre l'aventure avec l'AS Roma. À l'issue de la rencontre de son équipe face à la Spezia remportée 2-1 par les Romains, l'entraîneur portugais, présent en tribunes suite à une suspension, a eu quelques échanges avec certains supporters, au cours desquelles il a déclaré qu'il serait bel et bien présent la saison prochaine.

"Je serai ici l’année prochaine, c’est certain. Nous avons un projet en place et je suis enthousiaste à l’idée de continuer à travailler avec cette équipe et ces supporters formidables." Cela vient donc mettre un terme à toutes les rumeurs envoyant "The Special One" au Paris Saint-Germain cet été pour succéder à Christophe Galtier. En revanche, deux autres prétendants se dégagent avec insistance ces dernières heures pour prendre place sur le banc du PSG.

Luis Enrique et Julian Nagelsmann, deux candidats crédibles

Maintenant que la saison est terminée, Luis Campos est à la recherche de son nouvel entraîneur le prochain exercice. Si la piste menant à José Mourinho semble définitivement entérinée, Luis Enrique et Julian Nagelsmann sont à la lutte pour succéder à Christophe Galtier. Samedi dernier, une arrivée imminente du technicien espagnol était même annoncée, mais c'est bien l'ancien coach du Bayern qui agite l'actualité du club francilien ces dernières heures.

Dimanche soir, L'Équipe affirmait que le Qatar avait choisi Julian Nagelsmann pour prendre place sur le banc parisien, tout en précisant qu'il pourrait débarquer avec Thierry Henry comme adjoint. Les prochaines heures devraient être déterminantes dans ce dossier, et l'identité du nouvel entraîneur du PSG devrait rapidement être dévoilée.