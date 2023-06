Véritable sensation du RC Lens cette saison, Loïs Openda s’apprête à faire ses valises. Le Belge serait déjà d’accord pour signer au RB Leipiz.

Mercato RC Lens : Loïs Openda d’accord pour signer à Liepzig

Le temps est déjà venu pour lui d’aller voir ailleurs. Après avoir été un acteur majeur de la qualification du RC Lens pour la prochaine Ligue des Champions, Loïs Openda est devenu la cible de plusieurs clubs européens qui ont été impressionnés par ses performances remarquables - 28 buts inscrits en 38 rencontres de Ligue 1. Des équipes comme l’Inter Milan, l’AC Milan, Arsenal, Aston Villa, l'OM ou encore le PSG envisageraient de le recruter.

Mais c’est finalement un prétendant inattendu qui est proche de boucler sa signature. Le journaliste belge Sacha Tavolieri assure en effet que Loïs Openda a donné son accord de principe pour rejoindre le RB Leipzig. Le club allemand est réputé pour son développement de jeunes joueurs et sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions ajoute un attrait supplémentaire. Ces arguments ont sans doute convaincu l’international belge de choisir Leipzig comme la prochaine étape de sa carrière. Il devra donc succéder à Christopher Nkunku.

Une offre de 30 millions d’euros pour Loïs Openda

Le journaliste précise que l'accord entre Loïs Openda et le RB Leipzig porte sur un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2028. Désormais, il revient aux dirigeants allemands de négocier avec la direction du RC Lens afin de finaliser cette opération. Les discussions entre les deux clubs auraient déjà débuté. La direction du RB Leipzig serait prête à mettre jusqu’à 30 millions d’euros sur la table des négociations dans le but de boucler ce deal. Reste à savoir si ce montant sera suffisant.

Quoi qu’il en soit, le club entraîné par Franck Haise devra prendre en compte les aspirations de son jeune attaquant, ainsi que l'opportunité de réaliser une belle plus-value financière sur son probable transfert. Si l'arrivée de Loïs Openda au RB Leipzig venait à se concrétiser, ce serait un pas en avant significatif dans sa carrière et l'occasion de continuer son développement dans un environnement compétitif et de haut niveau.

Pour les autres prétendants, comme l'OM ou Arsenal, cette nouvelle représente un coup dur, car ils manqueraient une chance de recruter un talent prometteur. En attendant, les regards sont tournés vers le RB Leipzig et le RC Lens pour voir comment se dérouleront les négociations. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si Loïs Openda prendra effectivement la direction de la Bundesliga et débutera ainsi une nouvelle étape de sa carrière.