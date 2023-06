Franck Honorat se tient prêt pour quitter le Stade Brestois cet été, en cas d'offre intéressante. L'ASSE se frotte déjà les mains !

Mercato ASSE : Franck Honorat ouvre la porte de sortie du Stade Brestois

Transféré par l’ASSE au Stade Brestois, Franck Honorat a bouclé une troisième saison pleine avec le club breton. Il a disputé 33 des 38 matchs de Ligue 1, pour 6 buts marqués et 5 passes décisives offertes. Faisant le bilan de ses trois ans à Brest, il estime avoir rempli sa mission. « J’ai fait trois ans de qualité en Ligue 1, j’ai été constant, j’ai progressé, je suis monté en rythme », a-t-il noté dans une interview dans le quotidien Le Télégramme.

Alors qu’il lui reste encore trois saisons au SB29, l’ailier droit ouvre la porte de sortie. « Je sors de trois bonnes saisons à Brest. J’ai réussi à garder le même niveau, à aider l’équipe dans un club qui joue le maintien, ce qui n’est pas facile. Je pense avoir des offres, on en discutera avec mes agents et avec le Stade Brestois pour trouver la meilleure solution. Normalement j'ai un bon de sortie », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le Borussia Mönchengladbach avait transmis une offre l’été dernier pour Franck Honorat, mais le Stade Brestois lui avait fermé la porte. Cet été, le joueur de 26 ans ne compte pas laisser passer l’occasion d’aller voir ailleurs, notamment en Bundesliga. « Si une offre comme celle de Mönchengladbach d’il y a un an n’arrivait pas cet été, ce serait une déception », a-t-il glissé.

Mercato : L'ASSE devrait toucher 20 % de bonus sur le prochain transfert de Franck Honorat

L’ASSE surveille de près la situation et les mouvements du N°9 des Ty-zefs. En cas de transfert de ce dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo toucheront un bonus, selon les informations de Bernard Lions. Le journaliste de L’Equipe avait fait savoir que l’AS Saint-Étienne avait glissé une clause dans le contrat de Franck Honorat lors de son transfert en juillet 2020, soit 20 % sur une éventuelle future revente. « Le club breton a également accepté un droit de suite de 20 % sur une future revente éventuelle de Honorat », avait-il révélé. Acheté à 5 M€, le polyvalent joueur offensif est estimé à près de 10 M€ et il a encore 3 ans de contrat en Bretagne. S’il est transféré au montant indiqué, l’ASSE pourrait ainsi toucher 2 M€.