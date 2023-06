Après avoir été joueur de l’As Monaco, Marcelo Gallardo pourrait devenir entraîneur du club de la principauté en remplacement de Philippe Clement, évincé après la fin du championnat.

Mercato : Un ancien joueur de l'As Monaco comme entraîneur ?

De 1999 à 2003, l’Argentin Marcelo Gallardo était le milieu de terrain de l’As Monaco. Il a disputé 126 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot monégasque avant de rejoindre River Place puis le PSG. Depuis sa fin de carrière à Nacional en 2011, l’international argentin s’est reconverti en entraîneur. Il a coaché son dernier club durant une saison, de 2011 à 2012, avant de signer avec River Plate.

Le parcours d’entraîneur de Marcelo Gallardo sur le banc de ce club argentin a été excellent. Il a engrangé 210 victoires, 95 matchs nuls et 79 défaites entre 2014 et 2022. Il a pratiquement tout gagné avec la formation argentine. De la Copa Libertaires (2015 et 2018) à la Copa Sudamericana (2014) ou encore le championnat argentin en 2021 et même 2 Coupes d’Argentine (2016, 2017 et 2019).

En clair, l’entraîneur argentin a un palmarès qui fait de lui un des meilleurs entraîneurs au monde et c’est à ce titre que plusieurs clubs anglais cherchent à le recruter. L’As Monaco est également intéressé par ses services et mène des tractations pour le convaincre de signer. L’ancien joueur du club monégasque ne serait d’ailleurs pas contre un retour sur le Rocher, selon Nice Matin.

Même si la direction de l’ASM est aussi portée sur les entraîneurs américain et allemand Jesse Marsch et Matthias Jaissle, les supporters du club eux poussent pour Marcelo Gallardo qui a un palmarès très éloquent et qui pourrait attirer plus facilement les meilleurs joueurs du championnat argentin au club. Il a aussi l’avantage de connaitre le club pour avoir porté son maillot durant 4 saisons.