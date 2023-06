L’ ASSE a été sauvée grâce au mercato hivernal réussi. Pour retourner en Ligue 1 dans un an, le prochain mercato sera déterminant.

ASSE : Laurent Batlles et son équipe sauvés par le mercato hivernal

L’ASSE a évité la relégation en National en faisant une deuxième partie de saison remarquable. L’équipe de Laurent Batlles a retrouvé le chemin de la victoire, grâce aux joueurs recrutés pendant le mercato hivernal. En plus de leurs performances individuelles, Gaëtan Charbonnier, blessé après 7 matchs, Gautier Larsonneur, Niels Nkounkou, Dennis Appiah, Kader Bamba et Lamine Fomba ont apporté un nouvel état d’esprit dans le vestiaire de l’AS Saint-Etienne. Et cela a créé un déclic. C’est ainsi que l’équipe de Laurent Batlles a remonté la pente dans la deuxième partie de saison, en passant de la 20e à la 8e place à la fin du championnat.

En effet, l’ASSE avait manqué son mercato estival avec des recrues qui ont déçu, notamment Matthieu Dreyer, Jimmy Giraudon et Lenny Pintor. « À force de jouer avec le feu, d'avancer sans plan clairement établi, l'ASSE a fini par le payer, et aurait même pu disparaître en National si le mercato hivernal n'était pas passé par là », a commenté Peuple-Vert.

L'ASSE doit éviter « le moindre faux-départ pour ne pas vivre 10-15 ans de purgatoire »

Pour la saison prochaine, l’objectif du club est clair, selon Loïc Perrin : « la montée en Ligue 1. » Cependant, les Verts devront se donner les moyens d’aller chercher l’une des places qualificatives pour la Ligue 1. Cela passe d’abord par un bon mercato estival, comme l’a souligné Denis Balbir dans son analyse dans But Football Club.

« C’est bien que l'ASSE soit parvenue à conserver Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou […]. C’est déjà une première bonne anticipation du chantier estival. On sait combien la période de l'intersaison est délicate à gérer. L'an prochain (saison 2023-2024, ndlr), Saint-Etienne n'a pas le droit de manquer son entame de saison », a-t-il indiqué.

En conclusion, le journaliste et supporter de l’ASSE a prévenu Laurent Batlles et son équipe sur la délicate deuxième saison en Ligue 2. « L’ASSE jouera la remontée et cette fois-ci les Verts ne pourront pas se permettre le moindre faux-départ, pour ne pas vivre 10-15 ans de purgatoire comme le Havre AC ou l’AJ Auxerre. »