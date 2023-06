Alors que la réponse de Jean-Philippe Krasso est toujours attendue, l’ASSE est passée à l'offensive pour boucler la signature de Gaëtan Charbonnier.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso vers un départ libre

La priorité de l’ASSE cet été, c’est bien la prolongation du contrat de Jean-Philippe Krasso. Après les premières offres repoussées en cours de saison, l’AS Saint-Etienne est revenue à la charge avec une proposition plus conséquente pour convaincre le buteur de rester dans l’équipe de Laurent Batlles.

Mais il est toujours en réflexion avec son clan. L'attaquant de 25 ans vise l'offre la plus alléchante sportivement, mais aussi financièrement. Sur le dernier point, il est évident que l’ASSE ne peut pas rivaliser avec le Borussia Mönchenglabach ou encore l’Eintracht Francfort. Les deux clubs de Bundesliga sont en effet intéressés par le profil de Jean-Philippe Krasso, pour remplacer respectivement Marcus Thuram et Randal Kolo-Muani, qui sont sur le départ.

Selon But Football Club, l'international ivoirien ne va prolonger son aventure à l’ASSE et se dirige vers un départ libre. Loïc Perrin ne dit pas le contraire : « On espère toujours, malgré tout, convaincre ''Jipé'', même s'il y a peut-être peu de chance », a-t-il répondu.

Loïc Perrin accélère la signature de Gaëtan Charbonnier

Par anticipation à un éventuel départ du buteur stéphanois (17 buts et 12 passes décisives cette saison en Ligue 2), Loïc Perrin aurait accéléré les négociations avec Gaëtan Charbonnier, lui aussi en fin de contrat, pour lui permettre de rempiler. D’après les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, le dossier se décante après un blocage sur la durée de son nouveau contrat.

L’avant-centre de 34 ans pourrait rapidement renouveler son bail à Saint-Etienne, en attendant son retour à la compétition la saison prochaine, en août. Victime d'une grave blessure (rupture du ligament croisé antérieur) et opéré du genou en février, il est en rééducation. Recruté par l'ASSE en décembre 2022 comme joker, Gaëtan Charbonnier avait fait des débuts très prometteurs avant de se blesser. Il avait inscrit 3 buts et délivré une passe en 7 matches de Ligue 2.