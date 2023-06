Le Real Madrid s'intéresse à Kai Havertz pour la saison prochaine. Le joueur est ouvert à un départ, et Chelsea ne devrait pas le retenir en cas de belle offre.

Mercato Real Madrid : Bientôt une offre pour Kai Havertz ?

Alors que Karim Benzema s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Ittihad, le Real Madrid pourrait faire signer une nouvelle recrue en attaque. Les Merengue s'intéressent en effet au joueur de Chelsea Kai Havertz, comme l'a indiqué le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

Le joueur allemand est ouvert à un départ de Chelsea, où il évolue depuis 2020. Le club londonien ne devrait pas le retenir en cas de belle offre, et se montrerait même favorable à un départ. Sous contrat jusqu'en 2025 avec les Blues, Kai Havertz est évalué à environ 60 millions d'euros.

Le Real Madrid a fait part de son intérêt concernant le milieu offensif de la Mannschaft mais Chelsea espère que d'autres clubs montreront leur attention pour Kai Havertz, de manière à faire monter son prix. Pour rappel, il avait été acheté pour 80 millions d'euros plus bonus en toute fin de mercato de l'été 2020.

Une offre entre 50 et 60 millions d'euros

D'après le journaliste allemand Florian Plettenberg, la transaction est envisageable pour le Real Madrid car le joueur allemand n'a aucune intention de prolonger avec Chelsea. Les négociations pourraient avoir lieu très bientôt entre les dirigeants madrilènes et londoniens. Une offre de transfert entre 50 et 60 millions d'euros pourrait arriver sur la table.

Auteur d'une saison moyenne à l'image de son équipe, Kai Havertz aura réalisé 3 saisons en demi-teinte avec Chelsea. Souvent aligné en pointe, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen a marqué 7 buts et délivré une passe décisive en Premier League cette saison. Buteur en finale et vainqueur de la Ligue des Champions en 2021, il a également remporté la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs avec les Blues.