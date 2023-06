Après avoir bouclé sa première recrue estivale, Toulouse FC est déjà à l’œuvre pour s’attacher les services d’un attaquant évoluant à Bastia.

Mercato Toulouse FC : Damien Comolli se renseigne sur Frank Magri

Après victoire en Coupe de France, Toulouse FC est directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le club présidé par Damien Comolli est conscient des exigences de cette compétition européenne et de la nécessité de disposer d'un effectif compétitif pour faire face à des adversaires de haut niveau. Le TFC compte donc profiter du mercato pour renforcer ses lignes. D’autant plus que plusieurs joueurs ont fait leur départ.

C’est notamment le cas de Branco Van den Boomen, Brecht Dejaegere et Stijn Spierings qui ont quitté le club en fin de contrat. Il faudra ainsi vite combler le vide laissé par leur départ. D’ailleurs, la direction des Violets vient de boucler l'arrivée du milieu offensif César Gelabert. Âgé de 22 ans, le footballeur espagnol évoluait en deuxième division espagnole du côté du Club Deportivo Mirandes. Il s’est engagé librement avec le Téfécé et est devenu la première recrue estivale du club. Et ce n’est pas encore terminé.

La direction de Toulouse FC s’active toujours en coulisse pour attirer des renforts supplémentaires. L’insider Mohamed Toubache-Ter assure en effet que le club toulousain a entamé des manœuvres concrètes pour s’offrir Frank Magri, un jeune attaquant évoluant au SC Bastia en Ligue 2. Les dirigeants du TFC ont commencé à se renseigner sur sa situation contractuelle et sa disponibilité cet été.

Forte concurrence pour Frank Magri

Actuellement, Frank Magri est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec SC Bastia. Et à une année de la fin de son contrat, l’avant-centre de 23 refuse jusqu'à présent de prolonger son engagement avec le club corse. Il se retrouve en position de force pour négocier son départ, quitte à s’en aller gratuitement à l’issue de la saison prochaine.

Bastia devra donc le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Toulouse FC peut dès lors espérer boucler la signature du jeune attaquant talentueux lors du mercato estivale. Mais Toulouse n’est pas le seul club positionné sur cette piste offensive. Les performances Frank Magri - 13 buts et 4 passes décisives en 24 rencontres de Ligue 2 cette saison - ont également attiré l’attention de l’Ajaccio, ce qui risque de compliquer la tâche aux Violets.