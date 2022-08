ASSE-Bastia : La compo de Sainté tombe avec deux gros retours

Publié par Anthony le 30 août 2022 à 12:22





ASSE-Bastia : L'effectif de l'AS Saint-Etienne est marqué par d'importants retours pour accueillir Bastia au Stade Geoffroy Guichard ce mardi soir.

ASSE-Bastia : Des retours annoncés du côté de Saint-Etienne

Pour le match contre Bastia, l'ASSE pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs qui avaient été suspendus après le match contre Le Havre. Le coach des Verts pourra de nouveaux aligner le capitaine Anthony Briançon et Mathieu Cafaro qui ont tous les deux purgé leur suspension. Le capitaine devrait être titulaire aux côtés de Giraudon, Nadé. Victor Lobry et Aïmen Moueffek ne sont toujours pas aptent à reprendre la compétition. " Il n'y a pas de blessure en dehors de Victor Lobry et Aïmen Moueffek qui est en instance de reprise ", a affirmé Laurent Batlles. Quant à Etienne Green, il devra purger un second match de suspension.

La tactique de Laurent Batlles ne changera pas et restera dans le système du 3-5-2. " À partir du moment où on peut jouer dans ce système, on jouera dans un système adapté à notre recrutement. Aujourd'hui on se casse assez la tête avec Loïc pour prendre des joueurs adaptés à notre système de jeu, je ne prends pas des joueurs faits pour ce système de jeu pour finalement jouer en 4-4-2, ce serait aberrant ", a t-il déclaré en conférence de presse. En pointe, le coach devrait renouveler sa confiance au duo Krasso-Pintor.

ASSE-Bastia : Sainté va devoir faire face à un effectif presque complet

Les Verts n'ont toujours pas gagné un seul match de Ligue 2 et espèrent pouvoir lancer la machine à domicile face à une équipe qui reste sur deux défaites d'affilées. Du côté de Bastia, l'effectif est presque au complet et peu de changement sont à prévoir dans le onze de Régis Brouard. L'homme en forme du club, Frank Magri ne devrait pas participer au match suite à une blessure. L'attaquant a déjà inscrit 3 buts en 4 matches.

Compo probable de l'ASSE :

Gardien : Dreyer

Défenseurs : Giraudon, Briançon, Nadé

Milieux de terrain : Maçon, Bouchouari, Mouton, Cafaro, Chambost

Attaquants : Krasso, Pintor

Compo Probable de Bastia :

Gardien : Placide

Défenseurs : Sainati, Ndiaye, Van den Kerkhof, Tavares

Milieux de terrain : Vincent, Salles-Lamonge, Ducrocq, Talal

Attaquants : Santelli, Alfarela