À quelques jours du mercato estival, le RC Lens risque de perdre l’un de ses jeunes attaquants au profit de Laval, fraîchement maintenu en Ligue 2.

Mercato RC Lens : Rémy Labeau Lascary visé par Laval

Le RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle, en terminant à la 2e place de la Ligue 1 et décrochant ainsi une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Cette réussite suscite non seulement la fierté des supporters, mais aussi l'intérêt de nombreux clubs pour les joueurs lensois. Loïs Openda ou encore Seko Fofana sont notamment courtisés sur le marché des transferts et risquent de changer de club cet été.

En attendant, c’est un autre joueur du RC Lens qui se rapproche un peu plus de la porte de sortie. Il est question de Rémy Labeau Lascary. Formé au RC Lens, le jeune attaquant de 20 ans n'a pas encore eu l'occasion de prouver sa valeur en équipe première. Il n'a enregistré jusqu'ici aucun match de Ligue 1 sous le maillot lensois.

Conscient qu'il lui sera très difficile d'inverser la tendance, Rémy Labeau Lascary envisage d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato. D’autant plus qu’un prétendant s'active déjà en coulisse pour l'attirer dans ses filets. En effet, selon les informations de Ouest-France, le jeune joueur serait pisté par Laval en Ligue 2. Les performances du jeune joueur avec l'équipe réserve de RC Lens - 11 buts inscrits en 17 rencontres - ont convaincu les dirigeants lavallois qui semblent déterminés à le recruter pour la saison prochaine.

Rupture de contrat en vue pour Rémy Labeau Lascary

Rémy Labeau Lascary voit en ce possible transfert à Laval une opportunité de relancer sa carrière et de montrer son talent sur la scène professionnelle. Alors qu'il stagne actuellement dans l'ombre de l'équipe première entraînée par Franck Haise, rejoindre les pensionnaires de Ligue 2 lui permettra d'obtenir plus de temps de jeu et de transférer son potentiel.

De son côté, le Stade Lavallois voit en lui un joueur prometteur avec un instinct de buteur développé. Les Lavallois seraient prêts à lui offrir une chance de briller lors de la prochaine saison. D’ailleurs, ils viennent de recevoir une bonne nouvelle. Toujours selon la même source, le RC Lens serait prêt à rompre le contrat de Rémy Labeau Lascary qui expire en 2027. Si cette information venait à se confirmer, le jeune attaquant formé chez les Sang et Or pourrait rejoindre gratuitement Laval.