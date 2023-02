RC Lens : Un crack du RCL fait un appel du pied à Franck Haise

Publié par Enzo Vidy le 21 février 2023 à 22:03

Présent au centre de formation du RC Lens depuis 9 ans, un crack du RCL fait un appel du pied à Franck Haise pour la suite de la saison.

La jeunesse de la réserve du RC Lens continue de progresser depuis plusieurs années. En janvier dernier, le jeune Rémy Labeau Lascary a signé son premier contrat professionnel avec les Sang et Or, et bénéficie d'un peu de temps de jeu lors de chaque rencontre de son équipe, avec l'objectif de marquer son premier but en Ligue 1.

Mais depuis quelque temps, un autre jeune est en train de se démarquer de façon considérable avec la réserve du RC Lens, d'après les informations du média Allez Lens. En effet, le milieu de terrain Fodé Sylla, âgé de seulement 16 ans, s'impose de plus en plus sous les ordres de Vincent Carlier. Désormais, Fodé Sylla possède un objectif bien précis dans un coin de sa tête, et il en a récemment parlé dans une interview.

RC Lens : Fodé Sylla envoie un message à Franck Haise

Lors d'une interview accordé à L’Avenir de l’Artois, Fodé Sylla n'a pas caché son envie de faire sa toute première apparition avec le groupe professionnel dans un avenir proche. "Tous les éducateurs qui m’accompagnent au quotidien placent une grande confiance en moi. Moi aussi, j’ai une grande confiance en eux. Je suis très à l’écoute de leurs conseils et de leurs consignes. Mon premier objectif, c’est de progresser et d’espérer toucher la Ligue 1 le plus vite possible."

Un message clairement destiné à Franck haise, l'entraîneur du RC Lens, pour la suite de la saison. Néanmoins, Fodé Sylla va devoir continuer à travailler dur, compte tenu de la grosse concurrence qui règne à son poste dans l'effectif Sang et Or. On pense notamment à Seko Fofana, Salis Abdul Samed ou encore Jean Onana, qui restent des éléments essentiel dans l'équipe du RC Lens.