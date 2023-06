Quelques heures seulement après l'officialisation de l'arrivée de César Gelabert par Damien Comolli, le TFC devrait recruter deux nouveaux joueurs.

Mercato : Toulouse FC fait son marché aux Pays-Bas

Damien Comolli et le Toulouse FC continuent de recruter des joueurs venus des Pays-Bas. Après Aboukhlal, Dallinga ou encore Van den Boomen ces dernières saisons, le TFC devrait recruter deux nouveaux joueurs venus des championnants néerlandais. D'après les informations du spécialiste mercato, Fabrizio Romano, le TFC est en passe de faire signer le jeune Ibrahim Cissoko.

Âgé de 20 ans, il évolue dans le club du NEC Nimègue en Eredevisie. Cette année, il a disputé 26 matches pour un total de deux buts inscrits. Le joueur aurait refusé des offres venues d'Italie et d'Angleterre et devrait signer dans la semaine à Toulouse. Ibrahim Cissoko devrait remplacer Rafael Ratao au Téfécé. Le Brésilien est en instance de départ et arrive en fin de contrat en 2024. Les recruteurs toulousains souhaitent anticiper une perte au poste d'ailier et auraient ainsi ciblé le jeune néerlandais au cours de leur travail avec la data.

Bryan Limbombe va débarquer à Toulouse

Le site spécialisé Les Violets rapporte que le Téfécé devrait enregistrer une autre arrivée offensive : celle de Bryan Limbombe. Ce dernier évolue également au poste d'ailier et pourrait arriver dans les prochains jours. Son grand frère, Anthony, connaît bien la Ligue 1 puisqu'il avait évolué du côté du FC Nantes pendant deux saisons.

Bryan Limbombe affiche un bilan de 7 buts et 4 passes décisives dans son club du Roda JC, en deuxième division néerlandaise. Le joueur belge de 22 ans était déjà proche de signer au Téfécé l'été dernier mais la transaction n'avait pas été conclue pour des raisons financières. Le transfert devrait cette fois-ci bien être bouclé. Limbombe viendrait remplacer Zakaria Aboukhlal, qui souhaite partir.